兆豐證校園徵才 招募承銷輔導、風控等重點職缺

兆豐證券近年持續擴大業務菁英的徵才規模，培植全方位理財業務人員，隨畢業季及求職潮將屆，將積極前進各大專院校的徵才博覽會，今年聚焦招募包括承銷輔導、風控、數位發展、資訊等重點職缺。

即日起至5月，兆豐證券將前進政大、輔大等院校的徵才博覽會，歡迎有志於金融證券業的青年學子前往瞭解，開拓個人職涯機會，與兆豐證券一同共築成功夢想。

兆豐證券為兆豐金融集團一員，擁有集團豐富資源優勢，以集團「發揮正向影響，引領永續發展」的使命為企業核心理念，致力打造幸福職場環境及培育專業金融人才。

兆豐證券具經紀、承銷、自營、債券、財富管理、金融商品等完整的金融業務項目，提供年輕人多元職能發展，每年皆吸引眾多求職目光。

為讓員工不只專業更能樂業，兆豐證券多年來致力打造優質友善的職場環境，不僅提供具競爭力的薪資與獎金，員工並享有團保、優於法規的健檢制度、完善教育訓練、以及包括生日、結婚、生育及旅遊等多元補助金，自今年起更進一步開辦員工持股信託，藉此鼓勵員工長期儲蓄規劃，提早逐步準備未來退休的生活金。

為加速與年輕世代接軌，及培育企業優質新血，兆豐證券近年積極深入校園活動，與多所國內大專院校建立產學合作機制並推動實習生計畫，提供學生累積實務經驗的機會。

此外，亦針對營業員職務推出「明日之星計畫」，不僅規畫一系列金融專業研習課程，且由中高階主管及資深業務人員帶領及安排到分公司學習實務，希望讓更多年輕學子在畢業時能無縫接軌職場，實習期間並提供獎助學金及團保的保障。

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