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影／彰銀推馬偕認同卡 打造健康照護概念

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
彰銀總經理周朝崇（左）說明信用卡使用方式。記者陳正興／攝影
彰銀總經理周朝崇（左）說明信用卡使用方式。記者陳正興／攝影

彰化銀行下午宣布，攜手馬偕紀念醫院與萬事達卡共同打造首張健康照護概念信用卡「彰化銀行馬偕認同卡」，堆疊多元回饋，不僅提供國內1%、國外3%回饋無上限、指定藥局／藥妝最高6%現金回饋、馬偕院內商店及院區周遭指定商店2% 現金回饋。此外「彰化銀行馬偕認同卡」持卡人的每筆消費，彰化銀行都將回饋0.25%予馬偕醫療財團法人。

彰化銀行表示，除了推廣業務外，期許能與消費者攜手扶助弱勢、盡善社會責任，此次另推出「視障專屬 Touch Card」信用卡為全台首張、亦為全球首張與醫療單位攜手發行的萬事達卡Touch Card，卡片設計視障友善，透過物理凹槽使視障者易於辦識卡片，並具備特殊晶片設計將有效防堵晶片盜撬遭到冒用的可能性，專門提供視障者申辦，以期落實普惠金融。

彰化銀行董事長凌忠嫄表示，除了看見民眾對於健康照護的需求外，彰化銀行也發現國人正積極重新走出國門。根據觀光局統計，2023年台灣民眾出國人次高達 1179萬。因此彰化銀行除了圍繞馬偕醫院打造健康照護概念回饋外，也提供國外 3%的高回饋。此外，彰化銀行長期致力打造金融友善環境，並秉持公平待客理念，從不同族群客戶為出發點，打造無障礙服務。「視障專屬 Touch Card」以獨特切角設計幫助視障人士透過觸覺分辦，並於每筆交易及帳單提供簡訊通知服務，方便視障人士透過手機報讀功能掌握刷卡狀態，視障專屬 Touch Card 的發行，正是彰化銀行積極落實普惠金融、善盡社會責任的體現。

馬偕紀念醫院總院院長張文瀚表示，馬偕醫院一直以來都堅持「以病患為中心」的理念，致力於提供高品質、全方位的醫療服務。本次與彰化銀行合作，將為馬偕的慈善事業提供更多支持，能夠更全面地關注社會的需求，讓持卡人的消費轉換成愛的循環，幫助需要扶持的群眾渡過難關。

彰化銀行董事長凌忠嫄（左二起）、馬偕醫院董事長蕭聰穎、馬偕醫院院長張文瀚一起為彰化銀行馬偕認同卡主持啟用儀式。記者陳正興／攝影
彰化銀行董事長凌忠嫄（左二起）、馬偕醫院董事長蕭聰穎、馬偕醫院院長張文瀚一起為彰化銀行馬偕認同卡主持啟用儀式。記者陳正興／攝影
「彰化銀行馬偕認同卡」首張健康照護概念信用卡，堆疊多元回饋，不僅提供國內1%、國外 3%回饋無上限、指定藥局/藥妝最高6% 現金回饋、馬偕院內商店及院區周遭指定商店 2% 現金回饋。此外，「彰化銀行馬偕認同卡」持卡人的每筆消費，彰化銀行都將回饋0.25%予馬偕醫療財團法人。記者陳正興／攝影
「彰化銀行馬偕認同卡」首張健康照護概念信用卡，堆疊多元回饋，不僅提供國內1%、國外 3%回饋無上限、指定藥局/藥妝最高6% 現金回饋、馬偕院內商店及院區周遭指定商店 2% 現金回饋。此外，「彰化銀行馬偕認同卡」持卡人的每筆消費，彰化銀行都將回饋0.25%予馬偕醫療財團法人。記者陳正興／攝影
彰化銀行董事長凌忠嫄在致詞時，感動落淚。記者陳正興／攝影
彰化銀行董事長凌忠嫄在致詞時，感動落淚。記者陳正興／攝影

刷卡 彰化銀行 視障 馬偕醫院

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