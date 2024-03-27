永豐金證線上申請證券交易額度調整 最高可達8,000萬

隨著台股交易熱絡，永豐金證券發現投資人單日交易額度的使用需求提高，但從社群平台 PTT／Dcard 觀察到，普遍投資人認為向券商申請提高交易額度，不僅流程繁瑣、交易限額也不容易提高，導致想交易或當沖高價股卻只能零星買進張數，因此永豐金證券簡化流程，讓投資人線上就能申請，調整當日買賣額度，最高可達8,000萬元。

永豐金證券表示，欲提高單日交易額度的投資人，可透過大戶投 APP、iLeader、新理財網等電子下單平台，進行線上申請。此外，為解決客戶沒時間臨櫃公家機關，申請財力證明或紙本個人資料的痛點，永豐金證券已整合政府MyData（個人化資料自主運用）的平臺資料，省去客戶上傳紙本財力證明的步驟，同時串接永豐金控資料共享，在客戶同意的前提，可將永豐銀行的帳戶存款與永豐金證券的庫存當視為財力證明的一部分，加速線上調高當日買賣額度的流程。

永豐金證券強調，線上申請提高交易額度，系統會自動根據經客戶同意串接的資訊，自動計算出最高可申請的交易額度，且最快將於一個工作日後生效。客戶若是臨櫃開戶，或線上開戶有臨櫃留存印鑑卡（意即線上開戶的客戶曾臨櫃簽屬實體文件者），符合任一身分條件，透過線上申請，最高可將交易額度調升至8,000萬元。

永豐金證券舉例說明，台積電3月25日收盤價785元，投資人買進一張需要至少80萬元的交易額度，但一般線上開戶券商僅提供20~50萬元的交易額度，因而會發生委託失敗。若擔心想買股票時遇到上述狀況，客戶只要透過線上申請提前布局調升單日交易額度。

永豐金證券為滿足客戶交易高價股與當沖需求，優化線上調額的流程，且若客戶同意資料共享還能免提供紙本財力證明，申請過程將更快速便利。

永豐金證券提醒投資人「注意風險、審慎選股」，並強調，證券交易額度調整的最後核可額度仍以核准額度為準，投資人應審慎評估個人財力後再行送出申請。