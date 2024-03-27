凱基證券奪下財訊財管五項大獎 用專業幫助客戶實現富足

凱基證券打造「以客戶為中心」的財富管理服務，榮獲《財訊》2024財富管理大調查「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」、「最佳數位智能系統」、「最佳平面行銷」及「最佳公益推動」等五項大獎，專業團隊提供多元完整的產品服務、解決客戶理財痛點並落實普惠金融，繼榮獲今周刊「財富管理評鑑」及卓越雜誌「卓越證券評比」等殊榮後，再次贏得專業評審及客戶肯定。

凱基證券秉持「不是為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」的理念，從財富累積到傳承規劃，用心參與客戶的每個人生階段，成為最貼近的理財夥伴。凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券一站式的財富管理規劃，陪伴著客戶成長也主動關懷客戶，同時擁有最專業的團隊，超過千位的業務同仁具備財富管理相關證照，藉由提升金融從業人員的專業度，由上到下落實開發金控集團「以客戶為中心」的企業價值，提供更貼近客戶需求的金融服務，客戶的理財大小事，都是凱基證券關心的事。

凱基證券財富管理處主管阮建銘指出「要用對的方式，幫助客戶資產穩定成長」，例如領先市場首創「一對一專家陪跑」財富管理 OMO（Online Merge Offline）諮商服務，透過傾聽客戶聲音，陪伴客戶找到適合自己的投資方式；針對喜愛程式交易的投資族群需求，則推出最快速且免費的「美股即時行情 API 串接服務」，提供「智在投資」的大戶級服務與體驗；對於剛接觸理財的投資新手投資，更花費心思製作「理財大白話」系列內容，打破傳統財經資訊艱澀難懂的框架，轉化為簡單易懂的懶人包、問答集及實體工具書等，涵蓋市場趨勢、理財觀念、產品知識和稅務法規等面向，幫助客戶逐步實現富足人生。

為打造適合全民投資的數位平台，凱基證券數位發展處主管洪偉洲觀察到，投資新手最大的痛點就是不知道如何選股，因此領先同業推出免開戶、免登入「隨身e策略」APP 即可搶先體驗多項投資服務，包含透過策略選股功能，追蹤個股與投資組合回測績效，輕鬆找到最適投資標的，同時提供定期定額日日扣及購物車功能，讓投資交易如同在電商購物一樣簡單，並領先同業增加 APP 無障礙使用介面，方便視障朋友透過手機進行投資，成為台灣首家獲得 APP 無障礙認證的證券公司，落實公平待客理念。

此外，凱基證券以永續金融為使命，積極推動志工服務落實與弱勢共好、與環境共生兩項目標，讓員工透過親自參與各項活動的過程瞭解 ESG 的重要性，並舉辦多場棲地維護、農事體驗志工活動為永續環境努力，而號召員工組隊淨灘活動去年達44場次、參與人數近千人，再度創下國內金融業第一的傲人紀錄！凱基證券更攜手喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、愛盲基金會、惠光導盲犬基金會及有聲書協會等多家公益團體長期推動志工活動，以及合作雅文基金會於去年推出 LINE 公益貼圖，捐贈總計132萬餘元支持弱勢聽損兒早療計畫推動，期以善盡企業社會責任，帶動社會良善正向循環。

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