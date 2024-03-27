郵局27日升息 公教房貸跟漲

中央銀行廿一日決議升息半碼（○點一二五個百分點），中華郵政昨天宣布，今天起調升各天期存款利率，調升幅度為○點一一五至○點一三個百分點；中華郵政存款利率與諸多政策性貸款利率連動，包括公教人員「築巢優利貸」，以及保險業不動產投資最低收益率等將全數跟進上調。

調整後，中華郵政一年期定儲固定利率增至百分之一點七二五、機動利率百分之一點六八五；二年期定儲固定利率增至百分之一點七四、機動利率為百分之一點七二。

銀行主管說，公教人員的「築巢優利貸」、青年安心成家房貸等政策貸款，以及保險業不動產投資最低收益率等，均以中華郵政二年期定儲機動利率做為加碼的基準利率。

其中公教人員的「築巢優利貸」，在中華郵政調整利率後，貸款利率將由百分之二點○六上漲至百分之二點一八五。

央行宣布升息半碼後，行政院決議，就本次升息部分，青安房貸不論既有貸戶或新貸戶，均由政府同幅補貼半碼至二○二六年七月三十一日止。因此，中華郵政升息後，青安利率將進一步上漲至百分之二點二七五，但因公股行庫減收與政府加碼補貼共計兩碼（○點五個百分點），青安房貸利率得以「凍漲」、維持先前的百分之一點七七五水準。

此外，中華郵政調升利率後，保險業不動產投資最低收益率從百分之二點八四五，進一步上調至百分之二點九七、逼近百分之三大關。

壽險業高層坦言，國內房價高漲，不動產投資最低收益率又拉高至近百分之三大關，可以說「台北市商辦大樓沒機會了」，可預見的趨勢是，國內大型壽險業獵地將持續「脫北」，轉向投報率較高的桃園、台中甚至是南部地區。

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