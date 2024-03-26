三大因素影響 國銀土建融年增率創近三年多來新低水準

金管會公布最新國銀不動產放款統計，其中，由於政府打炒房，加上整體物價及建材價格上揚，使國銀土建融年增率在2月僅4.11%，創近三年多來新低水準；另一方面，房貸餘額在2月則有10兆0867億，且受惠於財部新青安貸款、公教住宅貸款，及傳統農曆春節前交屋潮助攻，反而2月年增率8%，為2022年10月以來最高水準。

金管會統計，土建融放款餘額在2月達3兆6511億，年增率4.11%，不僅低於1月年增率4.31%，且相較於110年1月的16.77%，是近3年多來的最低點，銀行局副局長林志吉說明，主要和政府推動健全房市政策，物價上漲及建材上漲因素，使建商推案保守有關。

至於國銀在銀行法第72之2的不動產占比分布，金管會統計到2月底止，36家國銀不包括土銀及輸銀，平均數為26.52% ，月降幅0.23個百分點，其中不動產放款共14.24兆，存款有53.7兆元。

若就個別銀行來看，今年2月超過29%以上有1家銀行，29%至28%有2家，27%至28%有6家，因此，在27%以上的共9家，可說是110年12月以來最少，包括110年12月為18家，111年1月27%以上是19家，111年2、3月均為 18家。林志吉對此表示，比重的減少，亦和存款回籠效果有關，使分母擴大；至於星展銀行的不動產放款占比，由於合併花旗銀行消金業務的關係，因此，金管會給予二年為期，讓星展銀行因為合併花旗消金業務而膨脹的不動產占總存款比重降至30%以下，不過銀行局統計顯示，1月的占比還在30%以上，但到了2月時已調至30%以下了，分子減少和分母增加，都是原因，使得星展銀行提前達標。