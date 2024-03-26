買氣回來了！1月美元傳統型保單吸金逾8億美元 飆近兩年新高

美國降息預期發酵，美元保單買氣回來了。據金管會統計，1月美元傳統型保單新契約保費收入8.45億美元，是近兩年單月新高，年增62%，保險局副局長蔡火炎說，美元傳統型保單熱賣，是因民眾預期降息、預先購買而增加買氣所致。

壽險業者說，美元傳統型保單多以美元利變壽險保單居多，容易受美國利率政策影響，一旦美國下半年降息、預期壽險業利變保單的宣告利率可能走低，因此保戶趁目前美元利變壽險保單，還有4%宣告利率時、提前卡位搶進。

也因占外幣保單最大宗的美元傳統型保單買氣回升，推升1月整體外幣傳統型保單新契約保費收入265.46億元新台幣，加計外幣投資型保單，整體1月外幣保單熱賣了292.4億元新台幣，年增近五成。

據金管會統計，1月外幣保單占整體保單新契約保費收入43.8%，已較去年同期占比42.1%的四年新低走揚了1.7個百分點，顯示外幣保單買氣已從谷底翻揚。

金管會公布2024年1月外幣保單業績狀況。

外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占比逾八成為大宗，換言之，美國利率、匯率及壽險業宣告利率等三大因素，最易牽動外幣保單買氣。

1月整體外幣投資型保單僅賣了26.94億元台幣，年減27%，蔡火炎說，投資型保單買氣與市場榮估關聯性較高，1月美債殖利率站回4%、價格走低（債券殖利率與價格成反比），市場投資運用轉往高息美債，使外幣投資型買氣仍弱。

壽險業者也說，除資金續投入海外高息債外，去年投資型保單新制、及1月台幣貶值（美元變貴）等三大利空，均不利外幣投資型保單買氣。

外幣投資型買氣欲振乏力，傳統型則喜見「開門紅」。

1月整體外幣傳統型保單賣了265.46億元台幣，是2022年10月來的16個月新高，年增67%，推升整體外幣保單1月賣了292.4億元，年增近五成。

蔡火炎說，外幣保單銷售目前91%是傳統型保單，投資型保單僅占9%，顯示今年1月買氣回升主要都來自傳統型保單、又以美元為大宗，美元傳統型保單1月熱賣8.45億美元，是2022年4月來的22個月新高，主因是保戶預期美國降息，民眾提前購買、增加買氣。

另因澳洲經濟好轉，1月澳幣保單賣了0.12億澳幣，也以傳統型熱賣0.07億澳幣，年翻2.5倍最多；人民幣保單則獨憔悴，1月僅賣了0.06億人民幣，年衰退33%主因是受大陸經濟持續表現不佳所致。