彰銀今開法說會 法人上看每股股利超過0.8元

彰銀今日召開法說會，股利配發成為法人矚目焦點，由於彰銀2023年全年獲利129.82億元，創史上新高紀錄，倘若照以往的配發率來配發，法人看好，今年彰銀股利配發至少可超過每股0.8元水準。

彰銀今日法說會上，海外獲利也受到關注，對此彰銀指出，海外獲利占比將以3成為目標，今年海外分行業務以加強在地管理，開發自貸戶、吸收存款，截至去年底，共有7家分行，1家辦事處，今年以來，合計正在籌設中的雪梨分行、本周開業的大阪出張所、獲准籌設的加拿大多倫多分行，海外分行將增至12家，未來海外發展將以「新東向」和「新南向」為兩大主軸，至於去年最賺錢的海外分行，以香港、美國、新加坡為前三大。

對於土建融業務，主持法說會的發言人王淑芳則以「量價同步小上揚」來形容，尤其對房貸業務，王淑芳表示，在自住剛性需求帶動，新青安利息補貼持續發酵使自住戶買氣穩定之下，再加上國內經濟復甦走勢，今年房貸維持穩定成長：「彰銀將以成長3%及排名前十大為目標。」

其中在土建融業務，王淑芳分析，雖然近期房市有好轉，但高利環境延續，加上建商貸款成數受限、加重開發資金成本，且建商先前已累積大量推案，在上述因素影響之下，建商將以消化既有案件為主。

彰銀認為，整體看來土建融市場需求不如房貸。王淑芳說明，在新青安房貸政策帶動之下，自住型買盤持續進場，的確有助交易量擴大，但受國內物價仍高影響，央行短期內無法降息，因此今年交易量僅會小幅成長，至於價格，王淑芳認為，由於政府房市管制力道不減，所以，不論量或價，都只會同步小幅上揚。

對於上半年SWAP收益目標，彰銀分析，在核心通膨緩降、經濟、就業市場強強勁，聯準會首度降息將延緩至6月等綜合影響下，彰銀今年承作 SWAP可望增加部位，而且會拉長存續天期，上半年可望維持獲利水準，2023年全年SWAP獲利則為88億元，今年前2月為11億；此外，彰銀已分批買入政府公債、投資等級金融債券，股市投資上，將鎖定高殖利率，並有ESG題材個股，動態調投資組合來提高資金使用效率。

在財務操作上，彰銀也表示，基於對美國聯準會降息預期，會以保持充裕流動性，在股市、匯率商品、海外債、短拆市場等，都會調整資產配置。彰銀也分析，對聯準會下半年降息三次預期不變，所以有助於美元部位布局，至於外存的客戶端在定期存款有增加趨勢，的確讓平均存款利率上升，對此，彰銀已透過投資美債及投等債，拉長天期來因應。

另外，電價上，未來也有相對應政策陸續提出，央行升息對銀行而言相對有利，淨利差維持穩定，台美利差仍大，剩餘外存轉作SWAP，目前不會有太大變化，也將維持財管業務動能，從前二個月獲利來看，表現不錯。

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