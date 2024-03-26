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京城銀轉投資京城證券董事長異動 游志誠出任新董座

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
京城銀行。圖／京城銀提供
京城銀行。圖／京城銀提供

京城銀行（2809）轉投資京城證券董事長異動，京城證券今天公告董事會推選董事游志誠出任京城銀新董事長，即日生效。

京城證券原任董事長李榮記於3月4日因個人生涯規劃辭去董事長職務，李榮記為京城銀併購京城證券（原萬泰證券）之前的證券大股東，2020年京城銀收購萬泰證券後更名京城證券，李榮記續任董事長，本月請辭，京城證券再選任游志誠出任京城證券新董事長。

京城銀行 股東

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