中信銀出任星崙電業82.5億授信管理銀行 建案場明年商轉

中信銀行積極響應2050淨零排放，宣布出任星暘能源（Aster Renewable Energy）子公司星崙電業新臺幣82.5億元聯合授信案管理銀行。銀行團高度肯定星崙電業致力發展再生能源，推動臺灣首件光電結合儲能海上型太陽能案場，本案於上周三（20）日以新臺幣82.5億元完成簽約，資金將用於案場建置，協助臺灣能源低碳轉型。

星暘能源隸屬於國際私募股權基金KKR，積極拓展臺灣與亞太地區再生能源事業，為響應政府推動光電結合儲能政策，子公司星崙電業於彰濱工業區建置搭配儲能系統之海上型太陽能案場，光儲合一可減少再生能源電力起落衝擊電網，亦可儲能於特定時段供電，使發電曲線平滑化，全案預計明(2025)年初完工並商轉，規劃透過企業購售電協議（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA），提供半導體產業鏈使用。

中國信託銀行於本次聯合授信案籌組初期率先包銷新臺幣40億元，引領金融同業共襄盛舉，最終以新臺幣82.5億元圓滿簽約，由中信銀行出任管理銀行，並與玉山商業銀行及三井住友銀行共同擔任綠色貸款協調銀行（Green Loan Coordinator），另有三菱日聯銀行、渣打銀行及凱基商業銀行，總計6家國內外銀行參與，發揮永續金融影響力，攜手產業夥伴落實ESG（Environmental, Social, Governance）作為，為環境永續盡一份心力。

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