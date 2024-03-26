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台股衝2萬房市信心也上揚 這數據曝「42％人看漲房價」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋針對官網使用者進行2024第2季的購屋意向調查，期間在外有電費調漲、央行升息等事件發酵，不過調查出來結果看漲房價比例達42%，創下近2年以來調查的單季新高。

調查中反映部分民眾對於通膨預期強烈，32%受訪者出現通膨會帶動房價的預期，但也有45%相對多數認為雖有通膨，但對房價影響有限，至於今年台股衝破兩萬點，僅有1成受訪者表示獲利很多，購屋預算明顯增加，整體比例並非特別顯著。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去經驗看漲比看跌多，可解讀想要購屋的民眾對於房價預期偏向樂觀，外在環境包括通膨預期仍在、沒有強力抑制房價的政策、台股衝上兩萬點等，對於房市都相對有利，不過過去經驗市場若是看漲比看跌多的氛圍下，購屋人就會加緊購屋腳步，要觀察是否會出現不買會更貴的預期心理。

此次問卷調查顯示，國人購屋資金使用似乎相對保守，台股衝上兩萬點後，受訪者僅有1成獲利很多，購屋預算明顯增加，有27%則是獲利有限，預算無顯著增加，另外比例最高的38%受訪者表示，購屋資金與股市資金無關，僅相對少數的民眾受惠股市大漲而購屋預算增加。

至於電價預計4月可能調漲，您是否預期通膨會帶動房價上漲調查，有32%受訪者認為通膨還會助漲房價，但相對多數約45%的受訪者認為，可能有通膨但影響房市有限，另外23%受訪者則表示不清楚，顯示約有1/3受訪者仍有通膨帶動房價預期，但相對多數認為通膨有但對房市影響有限。

房價預期部分，曾敬德表示已經連續兩季出現看漲比看跌多，顯示購屋人現階段的購屋信心偏強，42%受訪者認為未來房價看漲，比例創下近2年調查以來新高，上一季調查看好比例則為38%，2022第2季到2023第3季調查都仍是看跌比看漲多的相對理性氛圍。

信義房屋自3月19到26日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收1017份樣本資料。

資料來源／信義房屋
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信義房屋 房價 房市 通膨

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