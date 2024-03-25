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海外聰明刷卡術 留意手續費、回饋上限、刷當地幣值

經濟日報／ 記者孫嘉君／台北即時報導
訂房、買機票、挑行程」信用卡一覽。袋鼠金融／提供
訂房、買機票、挑行程」信用卡一覽。袋鼠金融／提供

清明節4天連假，不少民眾已經摩拳擦掌訂機票、訂房，滿心期待出遊，但出國旅遊開銷龐大，如何省錢又玩得開心是小資族一大課題。信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下袋鼠金融統整海外刷卡秘笈，最高可享16%刷卡優惠，還有獨家申辦好禮，不論你是追求回饋金的精打細算族，或是只想一卡刷到底的懶人族，都能賺回饋、省開銷。

訂機票首選航空聯名卡、哩程信用卡，華航及長榮都有各自跟中國信託、國泰世華、美國運通推出的不同等級聯名卡，常出遊的民眾不妨辦一張。全球訂房則可刷中國信託Agoda聯名卡，折扣10%無上限，到Agoda官網訂房加碼3%，生日當月訂房再加碼3%，最高優惠16%；台新FlyGo卡指定航空、交通、訂房享最高5%現金回饋外，國外消費也享3%現金回饋無上限。

富邦J卡及聯邦吉鶴卡長期以來都是日韓旅遊族的最愛，在日本與韓國指定商店刷富邦J卡，分別享有10%及4.5%的回饋。聯邦吉鶴卡則是日幣消費3%回饋無上限，綁定Apple Pay再加碼1.5% ，最高回饋4.5%，新戶消費累積滿額享首刷好禮刷卡金500元或20吋耀沙金行李箱。

不想出國玩還要忙著比較回饋、記規則，把握這三張出國神卡！一銀iLEO信用卡在海外實體店家消費筆筆加碼1%回饋，選擇外幣消費還有額外2%回饋，加上新戶8%回饋，最高享11%；滙豐現金回饋御璽卡，海外2.22%回饋無上限；台新玫瑰Giving卡適合小資族與一般家庭，提供國內節假日及國外消費最高3%回饋，新戶亦有袋鼠金融加碼豐富首刷禮。

開心出國旅遊之餘，袋鼠金融也提醒消費者，在國外刷卡有3大重點需留意。首先，留意海外消費刷卡手續費，國際信用卡組織通常會收取1%手續費，加上台灣銀行可能加收的0.5%手續費，總手續費可能達1.5%以上，記得優先選擇主打「不收手續費」或提供「事後回饋至少1.5%」的信用卡聰明消費。

第二，注意回饋上限，許多信用卡在海外消費提供看似吸引人的高回饋比例，但實際上回饋上限非常有限，大額消費尤其要特別留意，建議可優先考慮回饋無上限的卡片。

第三，海外刷卡建議選擇「當地貨幣」結算，因新台幣結帳時的匯率，與國際強勢貨幣相比行情較差，加上手續費的匯差影響，付款時可能無意間繳交3%至4%動態貨幣轉換的手續費，出國選擇當地幣值支付，會更符合效益。

出國刷卡3大筆記重點。袋鼠金融／提供
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「海外無腦刷」信用卡一覽。袋鼠金融／提供
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信用卡 刷卡 消費

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