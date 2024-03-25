國泰人壽「理賠智能工作台」 獲 Celent 全球模範保險公司獎

國泰人壽打造業界唯一採用人機協作模型的理賠系統「理賠智能工作台(Claim Smart Platform)」，運用人工智慧模型，將理賠人員的審理經驗數據化，徹底改革傳統的理賠審理方式，不僅新進人員教育訓練時間縮短50%，理賠案件審理時間也減少10％。近日獲全球諮詢研究公司Celent主辦「2024模範保險公司獎 (Celent Model Insurer Award) 」，頒發「數據、分析與人工智慧(Data, Analytics, and AI)」獎項，也是國壽AI成果二度獲得該獎項肯定。

由全球金融科技業的權威顧問機構Celent主辦「2024模範保險公司獎」，是國際間極具代表性的獎項，由來自全球五大洲上百家參賽機構中嚴格評選五大類別的獲獎者。國泰人壽連續兩年榮獲「數據、分析與人工智慧」獎項，本次從全球超過45個國家、185個金融機構、239件參賽作品中脫穎而出，以「理賠智能工作台」獲獎，這更是自2019年起，第五度獲得「模範保險公司獎」的肯定。

Celent作為全球金融科技業的權威顧問機構，其「模範保險公司獎」在金融業科技創新具有指標性的意義。國泰人壽副總林佳穎表示：「壽險業最大的挑戰，是『人』對於轉型思維的認知及接受程度。國壽理賠人員有六成以上年資超過十年，實務經驗豐富，要調整原有的工作習慣及使用新工具，並不容易，因此相互信任、以及傾聽使用者的痛點並即時修正，公司才能在這數位時代下開創新局面。」

國泰人壽擁有超過800萬名保戶和台灣最龐大的理賠數據庫，每年處理超過150萬件理賠案件。少子化與理賠案件量逐年攀升，為確保客戶權益與服務品質，國泰人壽過去高度仰賴人員專業經驗，現在運用人工智慧模型將理賠人員的審理經驗數據化，徹底改革傳統的理賠審理方式，為業界唯一採用人機協作模型的理賠系統，而「理賠智能工作台 」，就是國泰人壽發展理賠自動化與智能化的第一步。

未來，國泰人壽將透過工作台系統公式引導人員決策，結合數位技術，大幅提升理賠案件審理速度與準確性，並利用AI及Graph技術找出理賠異常樣態，提升風險控管能力；同時將繼續以簡單、聰明、安全(Simple、Smart、Safe)的理念，為客戶和員工提供優質高效的服務體驗，持續追求智能理賠為目標，真正實現保險服務的智慧革新。

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