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誤點釣魚網站被詐騙盜刷 卻無法止付？金管會提3解方

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

民眾誤信釣魚網站或是一頁式網頁，以為是刷卡買自己的商品，實際卻是付了詐團的商品，變成遭盜刷引民怨，銀行局長莊琇媛說，將朝三方面著手，一、發卡行需站在持卡人立場去申請爭議款，二、OTP簡訊內容需清楚，三、交易行為若有異常，發卡行需和持卡人做交易確認。

全案起因是，有民眾陳情，因誤信假臉書網頁，例如本來是要買速食店的優惠券，並提供了卡號、OTP驗證碼，結果詐團一拿到持卡人卡號和OTP驗證碼後，立刻「複製」轉去刷高價品，結果變成持卡人埋單。

依國際信用卡組織規定，當持卡人自己將卡號、驗證碼給出去時，等於自己外洩帳密，就不能視同爭議款；但持卡人則認定，自己卡號、驗證碼是被詐團複製盜刷，而非自己外洩。

今早財委會立委郭國文質疑，歐盟認為OTP是當事人身分的安全確認，只要民眾把OTP給出去了，銀行就得把錢給付出去？

金管會主委黃天牧坦言，國際發卡組織都是用OTP（一次性密碼）做確認身分，把OTP做交易指標，若持卡人的OTP都已經回復了，就是確認交易已經完成了。

莊琇媛說，為解決此爭議，金管會去年底找了發卡組織和幾大發卡行討論，依國際發卡組織規定，民眾自己把OTP驗證碼輸入，表示自己參與了，跟一般信用卡盜刷不同，加上這也牽涉到境外收單和特店，全都需遵守國際卡組織規定，因此很難列爭議款，但金管會認為此舉對民眾不公平。

她說，因民眾以為是刷麥當勞，但卻不知道自己資訊是被詐團複製到另外一個購物網站去刷包，怎麼可以說他是參與了呢？

因此，一旦發生此爭議狀況，金管會要求各發卡行做三件事，一、發卡行需站在持卡人立場，去替持卡人申請爭議款。

二、未來各銀行的OTP簡訊訊息需要清楚，如持卡人正在做何種動作，是刷卡還是綁卡？若是刷卡，金額又多少？

也要求發卡行需宣導，請民眾需注意OTP訊息內容，民眾看清楚後再輸入，如前述例子，刷麥當勞和包包的金額可能就差很大。

三、持卡人都會有不同交易習慣和模式，只要發卡行發現持卡人有不符合交易習慣時，銀行就不應該傳送OTP驗證碼和授權，需要請持卡人和銀行聯繫，確認是否是持卡人真正要做的交易。

刷卡 盜刷 金管會

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