滙豐投信：降息趨勢底定 債現利基潛利

一如市場預期，美國聯準會在最新會議中決定，將聯邦基金利率維持在5.25%至5.5%的目標區間不變，再次按兵不動。聯準會並將2024年底的政策利率預測中位數維持在4.6%與去年12月預測一樣，加上聯準會維持今年降息三次的預測。滙豐投信指出，在今年美債殖利率向下趨勢確立之際，將有利債券型基金產品後市發展。

滙豐環球高入息債券基金產品經理蔣智安補充說明，隨著利率周期接近尾聲是目前投資者關注的全球關鍵主題之一，而在當前市場環境下，債券不僅享有較高的殖利率、價格下修風險也低。除此之外，債券還可以作為對沖成長和金融穩定風險的工具。若再根據彭博巴克萊全球綜合企業債(美元避險)指數資料數據顯示，統計指數成立以來，歷經2次聯準會升息循環，當聯準會暫停升息後1年、2年，指數平均分別提供8.7、13.8%的正報酬表現*，顯示在過往升息結束後，美國10年期公債殖利率與基準利率呈現緩步下滑，都將利多債券資產表現，因此建議可同時配置在投資級債、非投資級債的多元配置複合債券，除有助於掌握市場潛在的上漲動能外，還能對抗市場波動風險。

其中以滙豐環球高入息債券基金為例，其投資組合囊括了歐、美與新興市場各大經濟體、各種信用評級的債券，既可參與新興市場與美國債券的配息、同時不會錯過歐洲債券高利差收斂後的價差機會，加上因為分散投資區域與幣別，更規避了單一區域經濟風險。

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