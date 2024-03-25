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專家預期 央行6月再升息

聯合報／ 記者戴玉翔／台北報導

聯準會一如市場預期，上周維持利率不動，並預計今年降息三次、一次降一碼（○點二五個百分點）。展望後市，台新金、國泰金預測，聯準會最快六月啟動降息；而台灣央行意外升息，富邦金首席經濟學家羅瑋則認為六月可能再次升息。

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，仔細看報告，會發現聯準會上修今年的經濟成長率、消費者物價指數增幅，但維持降息三碼沒變，因此要關注聯準會主席鮑爾六月是否會改口轉為降兩碼，他認為變數還很多。

羅瑋表示，市場確實沒預料到央行會升息，富邦金預估台灣今年經濟成長率約為百分之三，不過ＩＲＳ（利率交換）已反映央行可能在六月再升息半碼的預期，顯示市場擔心央行三月升息，可能不足以抑制電價上漲引發的通膨預期心理。

成長率 聯準會

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