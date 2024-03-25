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3大業者貸款戶 成徵信死角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金融業者表示，不少租賃公司不看收入證明，高利放款金融小白的結果，已經使「子債父償」的潛在問題日益嚴重，因為業者賭父母不會放著孩子欠錢不管，所以對學生、或沒有收入的年輕人高額貸放，再由父母收拾善後。

此外，一位長期觀察租賃及資融公司的金融圈人士更說，比起「先買後付（ＢＮＰＬ）」，更嚴重的是中古車貸款的問題，甚至很多是先以中古車貸款作幌子，實際上是無擔貸款。

這名金融圈人士說，中租、和潤、裕融等前三大租賃公司，每家的中古車貸規模在一千億至一千五百億元之間，至於ＢＮＰＬ的規模合計約五百億元，除了大型公股行庫研提的三大措施之外，金管會或經濟部應該要求租賃公司「把手中作車貸、ＢＮＰＬ客戶的名單交給銀行」，因為相關資訊是聯徵中心的死角，銀行因此會錯把債台高築的人當作正常戶。

比起ＢＮＰＬ，中古車「超貸」的情況更嚴重，這名金融圈人士舉例，即使租賃公司聲稱要把車貸的貸款倍數降至二點二倍，「但一般銀行的擔保品借款，都只能借八成而已，租賃公司怎麼可以借到二點二倍？」

公司法第十五條規定，租賃公司不能有貸款給一般民眾的行為，但是租賃公司現在以所謂「實體的交易」為理由，最常見的就是，讓租賃公司和民眾的買賣，透過分期的方式來進行，讓民眾以「分期買回」方式，變相取得貸款的資金。

也有國銀業者說，租賃業的主管機關是經濟部，而不是金管會，租賃業者拿銀行的錢做了很多監理機關禁止的事，包括，銀行的借款人有所得負債比不能超過廿二倍的限制，租賃公司不受限；甚至央行三申五令要銀行嚴防個人周轉金貸款拿去買房，卻未限制租賃公司，結果成為政府房市管制措施的破口，甚至民眾在銀行籌不到買房頭期款或訂金，找租賃公司馬上籌到錢。

此外，政府打房，不准銀行的土建融業務繼續擴張，但建商轉向租賃公司借款，甚至傳出有租賃公司要求建商，借錢時得採購老闆私人所開公司的產品。銀行業者說，近來觀察到部分租賃公司出售土地增加，據悉和建商倒帳，收不回借款有關，這恐構成愈來愈嚴重的系統性風險。

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