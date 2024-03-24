獨／阻斷租賃公司高利放款消費者 大型行庫將採取三大行動

大型行庫要對租賃公司出手了！大型租賃公司用高利放款給年輕小白導致債台高築、無力還款，已引發高度爭議，據知情人士透露，多家大型行庫已確定將對以中租、裕融、和潤等三大租賃公司為首的所有租賃公司，採取三大行動，其中，未來若租賃公司要向行庫新增借款，就必須簽下承諾書，保證未用於先買後付等消費貸款業務上，否則行庫將提前收回借款。

據指出，大型公股行庫將採取的三大行動，包括：1. 租賃公司若向大型行庫新增借款，就必須簽下承諾書，保證資金不用在先買後付業務；2. 如果違反承諾，行庫就要提前收回全部的貸款；3. 包括中古車貸業務也在規範之列，倘若租賃公司以中古車貸為藉口，用高利超貸民眾，例如一台10萬的車貸到40萬，被查到行庫也會收回貸款。

至於合約尚未到期的租賃公司授信案，行庫則只能採取「道德勸說」，但是對於新增貸款，就會採取上述三大方式處理。

立委王世堅在日前抨擊，租賃公司對民眾作高利貸的放款，形同「有牌的地下錢莊」，不論違約金的獲取，或是討帳方式都很離譜；其中，對於公股行庫承作租賃公司放款的最新概況，財政部長莊翠雲在日前立院備詢時則回應，截至2月底止，八大行庫對租賃公司及資融公司的放款餘額合計1246億，財政部和金管會都對大型行庫貸放租賃公司的情況高度關注，對此大型行庫也火速研提上述因應措施。

除了大型行庫之外，據指出，金管會也有致電給其他國銀業者，要求對租賃公司的資金用途進行「道德勸說」。行庫高層指出，先前已要求租賃公司從行庫取得的資金：「不可投資或在大陸貸放！ 」先買後付可說是行庫向租賃公司在貸款資金使用上的第二道禁令。

另一個在金融圈受到高度爭議之處，在於租賃公司在台灣的「一國兩制」。一位金融業高層私下坦言，租賃公司由於是受經濟部所管，並非金管會：「背後大股東是誰，作法就差很多！」倘若背後大股東是金控或銀行的租賃公司，業務就限制很嚴，但倘若是非金融業大股東的背景，就「海闊天空」，借銀行的錢，以高利貸放給財力不佳的民眾，或是去貸放金管會、央行所禁止的資金用途。

例如，放款給大陸，國銀都有淨值的管制，但租賃公司則沒有，銀行對大陸放款額度不斷下降，但租賃公司卻拿著從銀行借出來的錢不斷移往大陸，結果現在隨著大陸經濟轉壞，邊際客戶的呆帳問題已開始爆發，但租賃公司則透過「以債養債」的手法，對還不出錢的客戶，再借一筆錢把債給藏起來，把逾放壓在檯面下，但這個「茶壺裡的風暴」還能撐多久不爆開很難說，據了解，某家大型銀行的大陸子行，已在收縮當地台資大型租賃公司的額度，就是因為這個原因。

另外就是放款土建融業務。銀行業者對此不滿指出，央行及金管會對銀行採取土建融的管制措施，現在只要餘額增加，都會被盯上，結果建商找上租賃公司借錢，利率普遍超過7%，對此一位不具名的業者直批：「這簡直就是監管套利！」拿銀行的錢，突破銀行的法規，而且還不受銀行法的監理。