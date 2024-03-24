王道銀行加入爭取MA行列 開出月薪6.8萬元搶才

金融業競爭MA人才激烈，王道銀行也加入戰場。對此王道銀行指出，在薪資方面，王道銀行提供68000元的月薪，比起很多其他銀行給的都來得高之外，王道銀行更開出「清寒學子額外加分」的條件，持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子皆可加分，讓資源較缺乏的學子能獲得更多的機會。

此外，王道銀行更開出「清寒學子額外加分」的條件，持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子皆可加分，讓資源較缺乏的學子能獲得更多的機會。中華開發金控的薪資為68,000元，可至集團各子公司任職相關職務。

金融業儲備幹部(MA)向來是許多商管學院學生的夢想工作之一，除了薪水高，培訓完成後即升遷更是誘人，許多金融機構更針對MA制定一系列專業養成計畫，讓許多商管學生將其列為首要志願。2024年金融業儲備幹部（MA）徵才計畫陸續開跑，自農曆年後轉職潮，至三、四月份校園徵才活動，多家銀行都推出培訓計畫和薪資待遇搶才。

今年尤引人矚目之處在於，碩士學歷不再是MA硬性條件，包括國泰世華銀行、中華開發金控、王道銀行，只要大學畢業即可應徵。取而代之的是跨領域發展與外語能力成為顯學，外語能力是基本，要求多益800分以上，國泰世華更希望找到精通東南亞語言的新鮮人；在薪資方面，王道銀行提供68000元的月薪，國泰世華銀行則提供65000元起的月薪，此外，各項相關的金融證照皆是加分要件，另外中華開發金控的薪資為68000元，可至集團各子公司任職相關職務。

其他新光銀行、玉山金控、台新金控則皆要求要碩士學位，對於領導力與合作精神、抗壓性亦為重點評估條件，其中，新光銀行MA計畫分為法金組及個金組進行重點培育，英文能力須為等同多益分數750分以上；玉山金控主打以金控高度培育MA，並設有多益分數800分以上同等英文能力門檻；台新金控希望找到有強烈企圖心且願意挑戰全球佈局者，亦要求多益800分以上英語能力。薪資方面，新光銀行提供60000元以上的月薪，玉山金控喊出年薪可達百萬，台新金控月薪可達70000元以上。

王道銀行對其MA計畫指出，將主打培育企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續等領域人才，培訓期包含前、中、後台跨領域輪調，則適合尚未決定要在銀行哪個單位發展的新鮮人，可經由通盤了解後再依興趣選定未來發展範疇，此外，也要考量企業願景、培訓內容、培訓時程與個人職涯的適配程度，方能避免被高薪沖昏頭、選錯公司，進而依據個人職涯規劃進入合適領域深耕發展。

王道銀行也建議，新鮮人在選擇應聘業者和職位時，除須考量薪資待遇、培訓時間，同步將培訓內容納入考量。如，國泰世華MA計畫分為「法金國際」、「個金企劃」兩大領域；新光銀行區分法金及個金兩類組別，適合及早確定想往法金或個金發展的新鮮人，深化領域經驗。

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