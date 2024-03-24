富邦人壽推出跨域徵才 最快三年可升處經理

瞄準上班族換跑道，富邦人壽將推出跨域徵才，富邦人壽業務通路處副總經理陳寬偉表示，富邦人壽將以「創業制」為核心的業務工作，讓業務員能自己規劃工作、開發客戶、團隊合作，透過個人的努力程度達到想要的報酬與成就，讓薪資、健康與自由不再只是單選題，幫轉職者找回人生的自主權，甚至最快3年成處，可打造屬於自己的事業藍圖。

富邦人壽也表示，「金融及保險業」於2022年以全年總薪資中位數103.7萬，排名各產業之冠，也是許多人的轉職首選，而富邦人壽憑藉精實的培訓制度，以客戶需求為導向的服務理念，協助業務員多角化經營，2023年業務人員薪資年增幅最高近5成，今年更擴大招募管道，祭出優渥的徵才計畫。

陳寬偉表示，職場上很多人為了取得事業上的成功，被迫陷入超時工作的局面，即便以犧牲健康與自由為代價，都可能因為產業或職缺上的限制，而未能換到成功的入場券，因此，作對職涯選擇更為重要。

富邦人壽也引據Yes123求職網於農曆年後的最新調查，竟有高達95%的上班族有跳槽計劃，創下15年來新高，主因不外乎「不滿意薪水」、「沒有前景與發揮空間」及「工時太長壓力大」。

對於薪資和職位升遷，富邦人壽進而指出，2023年全體業務同仁的薪資成長幅度達到25%，業務主管超過三成，若是通訊處處主管更高達46%，同時，只要依照公司規劃的組織發展方向循序漸進，最快6個月能晉升主任、3年成立通訊處。

為吸引更多夥伴加入，富邦人壽推出跨域徵才專案，不論是具備金融經驗的專業人士、跨業具有行銷/組織經驗的優秀人才，或在體育、社會公益等方面有卓越貢獻的傑出人士，只要通過甄選後，即可聘任為主管，享有額外專屬獎勵。即便是沒有相關經驗，富邦人壽也推出「新銳培訓計畫」，藉由充分的學習演練，協助新人扎根銷售基本技術與專業知識，針對表現亮眼且有一定市場經驗的夥伴，還會安排為期六個月的「精銳培訓計畫」，以專屬的「雙教練模式」，帶領學員全方位精進職能，成為真正的精實部隊種子。

富邦人壽不乏來自各行業的成功轉職案例，原任職於半導體業、現為高旭通訊處處經理洪子勛便是其中之一。身為高薪代名詞的「科技新貴」，洪子勛在知名半導體廠擔任工程師沒多久，年薪已接近百萬，然而12小時的超長工時加上輪班機制，讓他開始出現高血壓的症狀，看著體檢報告的紅字，他意識到「錢要賺，但不應該靠賣命賺」，因此提出辭呈。

脫離科技業的洪子勛在因緣際會下接觸到富邦人壽，發現富邦的環境、制度及培訓方式都符合他的需求與想像，更令他驚訝的是，很多年齡相仿的年輕夥伴都已經在保險事業上小有成就，「在這裡成功不是個案，而是具有普遍性，這讓我更有信心自己也能辦到。」洪子勛認為，從事保險業的好處不只收入成長性更高，更重要的是能「拿回人生的自主權」，自己安排時間衝刺事業，不必被綁死在固定的時間和地點，如今他也循著成功的軌跡，於去年成立了通訊處，帶領30多人團隊共同打拼。

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