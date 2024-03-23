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青安貸款逾38萬戶 台銀最多

聯合報／ 記者呂俊儀陳儷方何醒邦／台北報導

財政部昨（廿二）日表示，根據財政部國庫署統計，公股銀行到二月底止，辦理青安貸款二月戶數四千○三戶，金額三百○六億元，累積受理已達四十萬多戶，撥貸卅八萬多戶，金額約一點七兆。雖央行升息，但青安貸款利率部分，原公股銀行減收利息半碼會續辦，再由政府補貼一碼至一一五年七月卅一日止。

根據財政部公布統計，雖二月受到春節假期影響，受理與撥貸戶數、金額呈現月減，不過，單月受理戶數四千○三戶，受理金額三百○六億元，累積戶數四○一四八七戶，金額一兆八千一百九十五億元。

撥貸情況中，二月單月戶數為三八五六戶，金額二百八十八億元，累計戶數三八一點一五八戶，金額一兆七千○五十九億元；撥貸占受理比率戶數為百分之九十四點九，金額則為百分之九十三點八。

八大公股行庫中，台銀二月受理一千○三十二戶，金額七十八億元最多，其次為一銀的五八三戶，金額四十六億元，土銀、兆豐、彰銀、華銀分別受理都逾四百戶，分別為四百三十戶、四百五十戶、四百○五戶與四七五戶，金額三十五億元、三十八億元、三十二億元及三十四億元。累積台銀受理十萬多戶，土銀次之，有九點九萬多戶。

八大行庫中，台銀撥貸十萬五千九百五十五戶，金額四四五一億元，土銀九萬三百七十戶，金額四二九一億元，合庫四六○七八戶，金額一九六三億元，其餘行庫約落在二至四萬戶間，金額千億元上下。

整體撥貸占受理比率，戶數中占比最高的是華銀百分之九十八點八，最低為彰銀百分之八十八點八，金額上，台企銀百分之九十九點一，較低的同樣是彰銀的百分之八十八點三。

中央銀行宣布升息半碼後，倘若銀行全數反映，房貸利率的「地板價」，將從現行百分之二點○六升至百分之二點一八五。央行升息將帶動消費性貸款利率調升，如信貸、汽車貸款利率等。

房市趨勢專家李同榮說，若利率再往上升，房東持有成本增加會帶來轉嫁效應，租金也會持續高漲。

土銀 彰銀 財政部

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