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來頭不小！白沙屯媽罕見「大咖老闆進香團」背景曝 身家財產破百億

薪轉戶有福了！這家銀行超額調升存款利率

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

配合央行升息半碼，土地銀行今宣布，為因應市場利率水準及該行資金狀況，調整存款牌告利率，包括一般定期性存款各天期機動、固定利率均調升，調升幅度為0.125％到0.135％，自3月25日起實施。此外，「大額」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，調升幅度均為0.125％。

值得注意的是，薪資轉帳活期儲蓄存款利率由0.750％調升為0. 885％，調升幅度為0.135％。算是「超額」反映央行升息幅度。據了解，主要用意就是吸引薪轉戶進來，後續較容易推動財富管理或個金的信用卡業務。另，一般活期存款利率由0.580％調升為0.705％，調升幅度為0.125％。活期儲蓄存款利率由0.700％調升為0.825％，調升幅度為0.125％。

此外，「大額」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，調升幅度均為0.125％。證券戶活期儲蓄存款利率維持0.010％不變。

土地銀行指出，我國央行考量物價穩定等政策目標，再度採取升息半碼措施，自2022年3月以來累計六度升息，重貼現率上揚至2％，土地銀行將持續深耕本業，強化財務管理及靈活運用資金。

儲蓄 升息 土地銀行

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