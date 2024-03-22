合庫新興多重收益基金 獲第27屆環球新興市場債券基金傑出基金金鑽獎

2024年第27屆金鑽獎於3月21日公布，合庫新興多重收益基金榮獲傑出基金金鑽獎-環球新興市場債券基金三年期獎，為繼獲得2022年金鑽獎殊榮後，再度獲獎，顯示合庫投信固定收益類基金的團隊投資研究實力受評鑑機構肯定。

合庫投信表示，目前旗下計有19檔基金，其中9檔為固定收益類基金，固定收益類基金經理人金融市場投資研究平均年資約15年，具豐富專業經驗，團隊透過嚴謹與紀律的投資流程及風險控管，強化資產防禦力與降低外部風險的衝擊，為投資人守護財富，達到創造收益的投資目標。

合庫投信也積極投入ESG永續投資，旗下有樂養安養、環境與社會責任相關題材的基金，所有投資導入ESG相關投資審核流程，將企業對環境、社會及本身治理的表現納入投資考量，發揮投資影響力，以實際投資行動支持永續發展，2022年及2023年並榮獲台灣永續投資獎個案影響力、機構影響力等獎項。

合庫投信固定收益投資團隊表示，展望債券市場表現，隨著美國聯準會今年年內將降息，將對債券吸引力加分，潛在投資報酬機會可期，其中在新興市場債券部分，目前整體新興市場債券的信用利差已逐漸穩定，加上今年新興市場通膨將大幅回落，也將啟動降息，各區域來看，今年新興亞洲政策利率可能持平，新興歐洲利率可望小幅下滑，拉丁美洲利率下調空間大，對新興市場債券前景正面看待。

商品推薦