凱基投信：美聯準會中性偏鴿論調 強化預防性降息可能

這次美國FOMC的會後記者會中，美國聯準會主席鮑爾的論調中性偏鴿，且預期未來將放緩縮表，並表示通膨仍維持下行趨勢，淡化近期通膨數據上升之影響。股市受到鴿派訊號激勵，美股三大指數周四（21日）均收漲；美國十年期公債殖利率走低。

凱基投信表示，受到1、2月強勁的勞動及通膨數據影響，市場持續下修對今年降息碼數的預期，並擔憂這次聯準會利率預測之上調風險，但昨日整體會議結果偏向鴿派，顯示聯準會維持自去年12月利率會議以來的論調，從專注對抗通膨轉向平衡金融穩定，消弭市場對近期政策不確定性的憂慮；此變化強化了聯準會「預防性降息」的可能性，並有助於支撐股市表現。目前預期6月為聯準會初次降息的時間點，但仍不排除出現延後的可能性。凱基投信建議，通膨與勞動數據及流動性將是持續關注焦點。

這次美國聯準會的論調偏向鴿派，但聯準會在經濟預測報告上調經濟成長及部分通膨數據，顯示通膨仍存在上行壓力，並可能對未來聯準會的政策帶來影響；故仍不能排除未來政策預期調整導致市場波動加大的可能性。因此，凱基投信表示，在著眼於未來升息結束後投資機會的同時，維持股債均衡配置，穩健應對市場變化；短線若市場出現較大回檔，可積極布局成長資產。

凱基全球菁英55（00926）基金經理人施政廷表示，美國聯準會態度中性偏鴿，消弭市場對於近期經濟數據表現的擔憂，同時估計「預防性降息」機率增加，有利支撐股市後續表現；此外，隨時間演進，股市輪動機會浮現，各產業均有表現機會，故透過選股參與今年漲勢將更為有利。投資主軸建議著重高品質、獲利能見度高之企業為主，配合長線趨勢進行投資。另外，由於目前股市評價偏高，操作策略會建議不追高、遇回檔則要加碼。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）預定經理人鄭翰紘表示，當前政策利率可能處於周期性高峰，聯準會持續關注通膨回落進展調整降息步調，且有較高機率採取預防性降息。參考過去1995年以及2019年的預防性降息經驗，投資等級債與非投資等級債均繳出亮眼表現。建議債券投資可以考慮位於信評中段之A級、BBB級投資級債券，以及BB級、B級的非投資等級債，透過利差增加整體債券部位的息收，並在信用風險與利率風險之間取得平衡點。

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