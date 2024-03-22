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聯邦銀攜手一卡通推綠點2倍贈 號召卡友落實 ESG 綠生活

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
聯邦銀行與一卡通攜手為淨零碳排而努力，推出刷「聯邦綠卡」搭大眾運輸「一卡通綠點」加碼2倍贈回饋。聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容(左)與一卡通總經理鄭鎧尹(右)合影，聯邦銀行／提供
聯邦銀行與一卡通攜手為淨零碳排而努力，推出刷「聯邦綠卡」搭大眾運輸「一卡通綠點」加碼2倍贈回饋。聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容(左)與一卡通總經理鄭鎧尹(右)合影，聯邦銀行／提供

聯邦銀行（2838）為帶動更多民眾支持永續環保、開啟綠生活，推出「聯邦綠卡」，發行以來不斷強化綠色生活圈，針對低碳交通、綠色消費、社企服務等消費場景，提供12%高額回饋；今年更攜手一卡通推出綠點加碼兩倍贈回饋，每1點綠點都可事後折抵1元指定交通費用，期待邀請更多卡友加入大眾運輸的行列，共同實踐低碳生活。

聯邦銀表示，即日起至9月30日，於iPASS MONEY APP 中登入 iPASS MONEY 帳戶，並同意加入一卡通綠點回饋後，使用聯邦綠卡一卡通票證功能支付全台大眾運輸消費，即享每趟搭乘一卡通綠點兩倍送 （每趟贈0.2點，含原贈送0.1點），綠點1點可折抵1元大眾運輸花費，累點無上限。

除了上述活動，聯邦綠卡針對綠色通路祭出高額回饋，即日起至6月30日，包括：電動汽機車充換電費用、租借共享汽機車、指定綠色捐贈、綠色選物及生機超市等指定綠色通路，提供最高12%回饋，此外，所有聯邦綠卡的一般消費金額，還會額外提撥0.1%捐助給環保團體，藉此放大卡友的日常影響力！

聯邦綠卡以「能源永續、綠色循環」為發卡訴求，為了落實永續、減少碳排，聯邦銀行創業界之先，導入安全穩定的虛擬卡技術，讓持卡人可自由選擇申辦實體卡或虛擬卡；其中，虛擬卡不會寄發實體卡，完成線上開卡後，即可綁定行動支付，還能隨時透過「聯邦行動銀行APP」查詢交易紀錄，不僅安全便利，又能真正落實減塑愛地球，降低環境負擔。

聯邦銀行表示，隨著永續環保意識抬頭，愈來愈多人選擇申辦虛擬卡，截至今年第1季為止，聯邦綠卡已多達15%的卡友是持虛擬卡，換算下來，約當減少12公噸碳排放量，相當於1公頃森林一整年可吸收的碳量！

聯邦綠卡持續強化綠色生活圈，並透過實際的優惠加碼，鼓勵一般民眾於日常消費、生活通勤中一起響應ESG，為環境永續帶來正面影響力，一同共好。

一卡通 綠卡 綠色消費

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