央行升息半碼 房東轉嫁漲租金衝擊市場

中央銀行昨日宣布升息半碼（0.125個百分點），房地產界普遍認為對房市影響有限，不過業界專家預期，央行升息理由包括抗通膨、抑游資、降溫股市、房市等因素，卻將影響租賃市場的租金持續攀高，及降低商辦廠辦市場投資意願。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，相對於住宅、土地市場，這次升息半碼對商用市場較具衝擊，其中壽險業進場的租金收益率門檻，從2.845%拉高到2.97%，一方面縮減可購物件的數量，也降低創價機會，另方面既有資產也將以漲租金因應。

黃舒衛指出，目前官方已在房市信用管制、打炒房、稅制改革方面全方位布局，無論住宅、商用物件的短期投資空間都變小，因此買方將以自用、長期置產為主。

房市趨勢專家李同榮說，據主計總處統計，2024年1月租金指數高達105.19，已連續30個月上漲，並創1981年有統計數據以來的新高，顯然租賃市場供需失衡，若利率再往上升，房東的持有成本一旦增加，就會帶來轉嫁效應，租金就會持續高漲。

他指出，商辦廠辦市場交易的主力為人壽保險公司的不動產投資部門，如今利率再升半碼，金管會對壽險公司的最低投報門檻又提高到2.97%，合計兩年來最低門檻的漲幅達42%之多，因此壽險公司對商辦廠辦的投資條件更加受限，在北部地區要找到3%以上的投報物件，幾乎「無貨可尋」，也因此降低壽險業者對商辦與廠辦的投資意願。

李同榮認為，政府對壽險業者投資收益型不動產規定的最低門檻過高，就會使壽險不動產投資產生兩大畸型發展：一是被廹投資𨍭向高投報高風險標的。二是壽險公司會因升息而提高原有承租企業的租金，以彌補最低投報率的不足，使承租企業的成本大幅增加，或乾脆退租，進而導致壽險公司不動產租賃空置率增加，不利整體產業發展。

因此，李同榮呼籲，政府對壽險公司投資收益型不動產投報率門檻，應降低至2.5%以下，以利產業投資業務正常發展。

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