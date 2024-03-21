北富銀將在首爾設辦事處 一個月來連續獲准設二據點

北富銀本月繼獲金管會核准設立印度孟買分行後，今(21)日再獲金管會核准申設韓國首爾辦事處，這也是繼2017年元大銀韓國儲蓄銀行開業後，時隔7年之後再有第二家台資銀行進軍韓國布點。

北富銀指出，富邦金控集團在韓國已有轉投資富邦現代人壽、現代信用卡及友利金融集團等金融機構，北富銀若在韓國設立服務據點，除可集結集團資源協力發展當地業務外，更可透過境外網絡的整合推動跨區合作，帶給客戶更多元優質的服務。

北富銀表示，期望透過辦事處的設立深入探查韓國市場商情，協助推動台韓雙邊交流。北富銀亦分析，韓國為全球重要經濟體，其科技與製造業在世界佔有舉足輕重地位，近年來台韓經貿往來持續加溫，相應金融服務需求亦與日俱增，但當前台資銀行在韓國不僅服務據點較少，經營面向及客群也有所侷限，為能更完整滿足台商客戶需要，北富銀決定前進韓國設立首爾辦事處，亦可協助聯繫與協調當地政府機關、金融機構等單位進行交流，促進台韓之間相互投資。

北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀海外分行營運穩健，2023年獲利已達全行25%，預估今年在地緣政治影響、全球供應鏈重組商機及降息趨勢的帶動下，獲利動能持續強勁，成長可期。接下來，北富銀將持續從台商發展潛力、當地市場機會、業務投報率及經濟發展趨勢、集團資源等各個面向加以評估，選擇具有前景效益的海外市場進行布局，提升國際金融服務能力，全方位滿足客戶各層面，金融需求。

對於北富銀赴韓國首爾設辦事處，銀行局副局長林志吉則分析有三大理由，包括：1、韓國市場量體大、經貿發達，北富銀設辦事處可就近了解整體市場商機；2、韓國尚欠缺台資銀行服務台商，是北富銀日後辦事處可升格分行的利基；3、富邦金在韓國已有轉投資富邦現代人壽、現代信用卡公司等，設辦事處後也有企業資源相互合作的效果。

依韓國主管機關規定，外國銀行赴韓國設分行，需營運資本30億韓元（約當新台幣7200萬元）；林志吉也表示，目前韓國對外資銀行並沒有特殊准入限制，但給外資銀行的「指引」是先設辦事處，先熟悉韓國市場運作，等確定有利基後再設分行。

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