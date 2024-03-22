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3大租賃公司 傳降車貸額度
中租、裕融、和潤等三大租賃公司透過業務通路宣布，四月一日起全面調降汽機車可貸成數，其中機車可貸額度從最高卅萬降至十萬元，據了解，租賃業者此舉和政府近來「盯」上業者大量放款給邊緣戶造成債台高築，造成許多社會問題有關。
中租回應，目前沒有這樣的規定，但未來會由租賃公會自律公約的內容來決定額度是否調整。本報截稿前尚未取得裕融、和潤的回應。
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