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元大金2子公司處分不動產！出售共同持有大樓 逾4億元利益入帳

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大金控（2885）子公司元大銀行與元大證券，共同持有位於台北市承德路一棟商辦大樓決定出售實現獲利。圖／元大金控提供
元大金控（2885）子公司元大銀行與元大證券，共同持有位於台北市承德路一棟商辦大樓決定出售實現獲利。圖／元大金控提供

元大金控（2885）子公司元大銀行與元大證券，共同持有位於台北市承德路一棟商辦大樓決定出售實現獲利，今天元大銀行率先召開董事會，通過處分其持有的大樓部分，交易金額9.837億元，處分利益約4.02億元，交割完成即可入帳，挹注獲利。

據了解，元大銀與元大證券共同持有的這棟大樓，元大銀的持分較多，交易金額與處分利益也較大，而元大證近期也將召開董事會討論相關交易，合計兩家公司處分大樓不動產的實現利益，共約5~6億元左右。

元大金控14日董事會已經通過同意元大證券及元大銀行兩家子公司處分不動產，這筆不動產就是兩家子公司共同持有位於承德路三段的商辦大樓。今天元大銀行董事會即通過處分案，根據元大銀行公告，交易標的土地總面積約242.8坪，建物總面積約1,731.2坪，交易總金額為9億8,370萬元，處分利益約為4.02億元，處分目的為活化及充分運用資產效益。交易相對人為非屬關係人的自然人，因此無須揭露。

元大金控 商辦

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