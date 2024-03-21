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堵「山道猴子」爭議！金管會對融資租賃業祭兩道監控

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
為防堵《山道猴子》以債養債爭議，金管會已雙管齊下監控。圖／本報系資料照片
為防堵《山道猴子》以債養債爭議，金管會已雙管齊下監控。圖／本報系資料照片

為防堵《山道猴子》以債養債爭議，金管會已雙管齊下監控，一、最快今年底請證交所櫃買對3家融資租賃公司做BNPL（先買後付）自律規範的內控查核，二、請銀行和票券商將租賃公司是否有落實BNPL自律規範，納入授信審核的評核項目之一。

銀行局副局長林志吉說，租賃公會正研訂BNPL自律規範，將業務風險管理、消費者保護措施納入並供38家會員遵循，等於未來有承做BNPL的租賃公司都需將此自律規範納入內控中。

金管會日前已約談3家（中租、裕融、和潤）上市租賃或子公司，了解財業務、承作BNPL、和汽機車貸款成數等狀況，等租賃公會訂好BNPL自律規範後，金管會將期待這三家上市公司需定符合內控的作業管理程序，並透過證交所和櫃買做查核。

一旦查核內控有缺失，依證交所和櫃買規定，除要求改善外，也可視情節輕重，處上市櫃公司3萬元到500萬元的違約金。

其次，金管會也請銀行、票券商等金融機構，和融資租賃公司業務往來時，將財業務情況、內控是否符合自律規範，納入授信審查的評核項目之一。

林志吉說，租賃公司跟銀行的融資額度、或是發行商業本票的保證額度（含票券公司或銀行保證商業本票、免保票銷售等），都需與銀行和票券商做業務往來，因此將透過銀行和票券商去了解租賃公司財業務狀況。

包括租賃公司是否遵循BNPL自律規範、承作額度、舉債情況等，請銀行和票券商列入授信審核項目中，是否要進一步採取措施做「加壓」則需看市場變化再做評估。

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