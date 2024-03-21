睽違七年！北富銀赴南韓首爾設點 國銀插旗第二家

金管會宣布同意台北富邦銀赴南韓首爾設辦事處，這也是繼2017年元大銀南韓儲蓄銀行開業後，睽違七年後，再見第二家台資銀行赴南韓插旗。

銀行局副局長林志吉說，北富銀赴南韓設辦事處有三大理由，一、南韓市場量體大、經貿發達，北富銀設辦事處可就近整體市場、探尋商機，二、尚無台資銀行服務台商，北富銀可探尋金融需求、做為日後升格分行的利基。

林志吉解釋，元大銀的南韓儲蓄銀行是互助合作性質，服務區域和業務都有限制，只能服務首爾地區的客戶、不能做外匯業務，往來客群也都是當地小型企業和個人，等於南韓台商是沒有台資銀行服務。

三、富邦金在南韓，有轉投資富邦現代人壽、現代信用卡公司等，設辦事處後，看是否有企業資源相互合作的效果。

既然南韓市場大、經貿發達，為何過去台資銀行都不赴韓設點？林志吉說，銀行赴海外設點都有成本效益考量，不一定要透過設點去發展商機，例如可以透過OBU去承作授信。

林志吉說，目前南韓對外資銀行並沒有特殊准入限制，外資銀行可以直接設辦事處或設分行，但給外資銀行的「指引」是先設辦事處，熟悉南韓市場運作後、確定有利基後再設分行。

依南韓主管機關規定，外國銀行赴南韓設分行，需營運資本30億韓元（約當新台幣7,200萬元）。

據金管會資料顯示，2022年元大南韓儲蓄銀行稅前盈餘1.7億元，2023年則降到0.5億元，年減七成。韓亞銀行則是在2022年4月來台設分行，到2023年底仍虧損中。