身心障礙者三成為中壯年 三明治族應完善健康防護網

根據衛福部2023年第3季身心障礙人數統計顯示，30至59歲占比為32%，代表每三位身心障礙者之中，就有一位是正值人生黃金期的青壯年，不管是疾病或是意外，都有可能帶來長期照護的需求。

若因此致收入中斷而家庭支出增加，對家庭經濟更會造成嚴重打擊。保誠人壽提醒，三明治族在建立家庭保障時，應同時規劃醫療及長照保障，才能安心的為家人打拚。

保誠人壽建議，三明治族應思考如何建立完善的健康及長照防護網，強化對家人的保障，可透過選擇包含醫療及長照的保障，以滿足住院治療及出院後照護的費用。

以保誠人壽照護有術定期健康保險為例，保單提供八大醫療及照護保障，包括長期照顧保險金、住院日額保險金、加護病房費用保險金、燒燙傷病房費用保險金、住院手術醫療保險金、住院處置醫療保險金、住院前後門診醫療保險金及出院看護保險金。

保單提供20至65歲投保，最高續保至65歲，保戶可選擇10年或20年之繳費年期，以年繳、半年繳、季繳或月繳方式繳費；消費者僅需與已跟保誠人壽合作行動投保的保經代通路接洽，即可以數位投保方式投保。

以35歲男性首次投保本商品，繳費10年期，保額4萬元，原始年繳保費1萬360元，折扣後年繳保費1萬256元。

於投保第二保單年度，經醫師門診確認三條心血管堵塞，於隔週住院進行「經皮冠狀動脈擴張術」，術後住進加護病房3天，普通病房3天，共計住院6天，並於出院後次周回診1次。於投保第五保單年度，經醫院專科醫師診斷因「傷害」確定符合「長期照顧狀態」。