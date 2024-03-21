前進韋禮安5月演唱會！國泰世華邀CUBE卡友先購票 享3%小樹點回饋

金曲創作才子韋禮安日前宣布，將於今年5月11日首度登上高雄巨蛋，將台北小巨蛋四場秒殺的演唱會作品「如果可以，我想和你明天再見again」，移師至高雄巨蛋再加一場。

國泰世華銀行為服務廣大喜愛音樂藝文的客戶，繼2023年先後贊助華語流行天后aMEI及金曲歌王陳奕迅的演唱會後，今年再度成為韋禮安「如果可以，我想和你明天再見 again」2024高雄巨蛋演唱會贊助夥伴，並提供CUBE卡友優先購票權，「如果可以」，喜愛「韋鳥Weibird」的卡友千萬不能錯過。

韋禮安「如果可以，我想和你明天再見 again」演唱會的開唱日期為2024年5月11日，正式售票日期為3月23日中午12點，於KKTIX及全家FamiPort全面開放售票。CUBE卡友可提前一天，於3月22日上午11點至下午2點，至KKTIX售票網站的「國泰世華CUBE卡友專區」獨家優先購票，每筆限購４張，限區限量售完為止。

國泰世華表示，近年除了持續提供消費者多元、便捷且個人化的金融服務，亦不斷尋求與適合的單位合作，提供尊榮的購票優惠與服務，滿足客戶喜愛音樂藝文活動的需求。本次十分高興能成為韋禮安演唱會合作夥伴，為CUBE卡友提供韋禮安演唱會獨家優先購票禮遇，同時更貼心為卡友提供後續行程安排優惠，購票後預計前往演唱會的卡友可刷CUBE卡切換「趣旅行」權益方案，可以再享指定飯店住宿、旅行社行程、搭乘高鐵及叫車等3%小樹點(信用卡)回饋無上限，讓歌迷們能開心享受這場音樂盛宴。