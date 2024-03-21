富邦產險攜手台灣資安主管聯盟 呼籲企業重視資安應變計畫

為提供國內企業資安風險管理服務，富邦產險引進國際再保險資源，結合知名資訊安全顧問，提供企業資安諮詢、資安健檢、資安加固、資安保險及資安應變等全流程資訊安全解決方案，並於21日與台灣資安主管聯盟合辦「資安風險管理與緊急應變實務研討會」，現場吸引超過百位上市櫃公司資安主管參與，台灣資安主管聯盟會長金慶柏亦蒞臨現場共襄盛舉。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，近年來Big Data、IoT、Block Chain、AI等資訊科技快速發展，提供企業對於未來營運、形象及獲利的投資及保證。然而，近年來國際發生多起資料外洩、駭客攻擊、網路勒索等資安事故，又讓企業對投入新科技感到顧慮。如何在動盪的國際局勢及日新月異的資訊科技浪潮下，持續穩定地為公司把關、興利及創造價值，如何求生存與轉型，都是公司管理階層與資安長或資訊長需面對的挑戰。

本次資安風險管理研討會集結國內外專家，包括趨勢科技台灣區總經理洪偉淦主講資安事故應變之案例與實務，涵蓋趨勢科技實際處理的案例解析。慕尼黑再保險公司亞洲資安險總監陳詩華介紹全球資安趨勢，以及亞洲大型企業保險規劃實例。英商嘉福湯馬遜保險公證總經理鄭守東曾協助協助多國客戶處理資安事件，分享各種應變與理賠處理流程。研討會也特別安排專家座談，由富邦金控資安長蘇清偉與台達電資訊長曾立峰分別針對金融業與製造業的資安應變實務提供寶貴意見。

林國鈺呼籲，風險管理最好的方法就是事先防範，面對日益複雜的資訊需求，以及駭客手法的推陳出新，企業必須要擬定資安應變計畫，一旦資安事故發生，即可透過內外部專業服務團隊協助，即時有效處理駭客入侵事故，確保企業營運盡速恢復至正常狀態。富邦產險身為客戶的風險管理顧問，將持續創新，提供各項完整的保險保障與客戶服務，攜手達到永續經營的目標。