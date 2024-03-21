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合庫開放銀行生態圈好康活動加碼 線上繳醫療費享回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合作金庫銀行近年順應全球開放銀行服務趨勢，同時響應淨零醫療議題，鼓勵民眾使用碳排放量較低之醫療服務，去年陸續與台北榮民總醫院及台大醫院攜手共組生態圈夥伴，並舉辦「醫起淨級 綠點回饋活動」，廣受好評。今年再與「三軍總醫院」簽署合作意向書，增加生態圈合作夥伴及服務範圍。聯合報系資料照
合作金庫銀行近年順應全球開放銀行服務趨勢，同時響應淨零醫療議題，鼓勵民眾使用碳排放量較低之醫療服務，去年陸續與台北榮民總醫院及台大醫院攜手共組生態圈夥伴，並舉辦「醫起淨級 綠點回饋活動」，廣受好評。今年再與「三軍總醫院」簽署合作意向書，增加生態圈合作夥伴及服務範圍。聯合報系資料照

合作金庫銀行近年順應全球開放銀行服務趨勢，同時響應淨零醫療議題，鼓勵民眾使用碳排放量較低之醫療服務，去年陸續與台北榮民總醫院及台大醫院攜手共組生態圈夥伴，並舉辦「醫起淨級 綠點回饋活動」，廣受好評。今年再與「三軍總醫院」簽署合作意向書，增加生態圈合作夥伴及服務範圍。

合庫銀行醫療健康生態圈，目前合作場景結合醫療淨零碳排與開放金融服務。為鼓勵民眾多加使用線上支付醫療費用，於去年9月至今年2月，舉辦首波環保綠點回饋活動，活動期間獲熱烈迴響，有效提升合作夥伴醫院線上繳費服務使用率。為延續前波活動人氣，自今年3月1日至12月31日加碼舉辦第二波活動「環保多醫點 永續生活帶著走」，參與對象更擴大，除台北榮民總醫院及台大醫院總院外，本次新增納入台大醫院各分院與三軍總醫院，凡使用合庫信用卡或帳戶，線上繳納前述醫療院所之醫療費用，並至合庫官網進行活動登錄，單筆可享「環保集點」APP之2,000點綠點回饋，每月最高回饋10,000點綠點，活動詳情詳見合庫官網。

「環保綠點」為行政院環境部鼓勵「綠色消費循環」理念，所推出之「環保集點」APP回饋點數，獲得的綠點用途廣泛多元，可兌換具有環保標章之日常民生用品，或折抵旅宿、餐廳等合作廠商的消費，品項多達3,000項，亦可捐給指定的公益團體，讓民眾輕鬆實踐環保生活，並對永續環境盡一份心力。

合庫銀行表示，將持續發展開放銀行業務，同時秉持廣結生態圈夥伴理念，積極與醫療院所探索合作場景，期望圍繞民眾日常需求，建構多元且便利的數位支付通路，共同打造開放銀行結合醫療健康的永續之路。

台大醫院 合庫 環保

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