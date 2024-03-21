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新壽增資案 黃天牧首度約見吳家兩兄弟

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
吳東亮（左）、吳東進（右）兩兄弟昨天被金管會主委黃天牧找去面談。圖/本報資料照片
吳東亮（左）、吳東進（右）兩兄弟昨天被金管會主委黃天牧找去面談。圖/本報資料照片

金管會主委黃天牧昨天上午在保險局長施瓊華、銀行局長莊琇媛陪同下，針對新光金控增資案首度約見新光金大股東吳東進、吳東亮兩兄弟面談，這也是黃天牧為此案首度約見新光金大股東。據轉述，黃天牧重申新光人壽的資本適足率（ＲＢＣ）必須先達到百分之兩百，才能談監理寬容，並表達不樂見新光金以處分新光銀或元富證券的方式籌錢增資新壽。

黃天牧先已在十三日約見新光金董事長陳淮舟和新壽董事長魏寶生，昨天同時約見吳家兩兄弟，市場人士解讀，黃天牧此舉是直搗黃龍，因為增資案要成功，必須獲得大股東支持，而吳東進是新光金前董事長，吳東亮是台新金董事長，雖然在新光金沒有任何職務，實際上卻是新光金董事會兩派人馬的「精神領袖」，只要兩兄弟達成共識，要通過新光金董事會就不成問題。

據悉，這場約兩個小時的會談主要針對兩大問題，一是新光金現金增資一二五億元，不足以解決新壽ＲＢＣ六月不足百分之兩百的問題，另外則是重申必須先達到百分之兩百，才能談監理寬容。

據了解，吳家兩兄弟都表示，希望在新光金辦理這次現增同時，金管會能先釋出監理寬容措施，例如釋出一些不動產增值利益來補不足之處。

兄弟 黃天牧

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