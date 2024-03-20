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台灣人壽及中國信託挹注資源 台中台壽霸龍成棒隊亮相

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
市長盧秀燕親自授旗期勉球隊，祝福新賽季旗開得勝、摘金奪冠。記者宋健生/攝影
市長盧秀燕親自授旗期勉球隊，祝福新賽季旗開得勝、摘金奪冠。記者宋健生/攝影

台中市政府力推棒球發展，攜手台灣人壽中國信託挹注資源，支持成棒隊組訓及參賽。為鼓勵球隊再創佳績，20日於市府舉行「台中台壽霸龍成棒隊」全新視覺發表會，市長盧秀燕在運動局長李昱叡陪同下親自授旗期勉球隊，祝福新賽季旗開得勝、摘金奪冠。

現場集結國內棒壇重量級人士，包括世界棒壘總會執行副會長、亞洲棒球總會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒，以及台灣人壽董事長鄭泰克及中信金控行政長高人傑、中信育樂董事長陳國恩等人，共同見證榮耀時刻。

盧秀燕表示，今日霸龍成棒隊推出全新視覺，讓社會大眾更加關注台中成棒的發展，她代表市府感謝台灣人壽的加碼投資。此外，世界棒壘球總會將台中譽為「世界棒球之都」，棒球對台中而言不僅是國球更是「市球」，市民熱愛棒球、為棒球瘋狂；未來台中對於各級棒球運動，都會再升級、再推展。

盧秀燕也說，台中天氣穩定，擁有各式運動場地，因此在台中觀賞棒球賽事極為舒適愉快；過去世界棒球經典賽等國際賽事在台中舉行，場地不僅獲世界認證，台中也有許多舉行國際賽事的經驗，讓大家體驗在台中看棒球的熱血。未來台中也會持續努力，也邀請大家一同關注棒球運動。

盧秀燕進一步指出，特別感謝台灣人壽、中國信託等企業，以及理事長辜仲諒、董事長鄭泰克、總教練鄭達鴻等人鼎力支持。今日特別授旗予領隊張志豐，希望借重中信在職業球隊的耕耘經驗及資源整合，鼓勵球隊在全國成棒聯賽旗開得勝，台中成棒隊再創高峰。

辜仲諒表示，棒球不只是台灣的驕傲，也是文化資產。中國信託與台中市府合作長期支持棒球運動，對台中台壽霸龍成棒隊未來的表現充滿期待，在資源整合挹注下，讓球隊體質更茁壯、戰力更提升。

辜仲諒話鋒一轉，表示他與盧秀燕都是有使命感的人，盧秀燕未來有機會參選總統，而他則要爭取世界棒壘總會總會長，共同的目標都是為了台灣更好。

鄭泰克則說，台灣人壽長期投入棒球公益，支持台中棒球，台中台壽「霸龍」成棒隊隊名取自霸王龍，英文隊名ALOONG，眼神與表情帶有霸氣與自信，未來台灣人壽亦將繼續支持扎根發展台中棒球，也期許球隊以勇敢積極的態度，贏得勝利。

李昱叡表示，盧市長是全國唯一在任內辦過四大國際頂級賽事的首長，包括世界U23棒球錦標賽、世界12強棒球賽、亞錦賽及經典賽，而職棒中信兄弟也拿下2021、2022全國總冠軍的榮耀，在台中舉辦封王大遊行，突破10萬球迷湧入街頭，多場賽事吸引千萬球迷入場支持，成功提升台中城市光榮感，更帶動全國棒球風潮。

此外，台中成棒隊在市府以及台灣人壽的協助下，勇奪112年度春季聯賽亞軍與爆米花聯盟季軍的佳績，表現突飛猛進創下隊史最佳成績。期待台中成棒隊與全新視覺「霸龍」意象結合，展現強勁的實力摘金奪冠、邁向高峰。

台中台壽霸龍成棒隊今天發表全新視覺。記者宋健生/攝影
台中台壽霸龍成棒隊今天發表全新視覺。記者宋健生/攝影
市長盧秀燕與世界棒壘總會執行副會長辜仲諒主持台壽霸龍成棒隊全新視覺發表。記者宋健生/攝影
市長盧秀燕與世界棒壘總會執行副會長辜仲諒主持台壽霸龍成棒隊全新視覺發表。記者宋健生/攝影

中國信託 台灣人壽 盧秀燕

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