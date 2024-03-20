台灣人壽及中國信託挹注資源 台中台壽霸龍成棒隊亮相

台中市政府力推棒球發展，攜手台灣人壽及中國信託挹注資源，支持成棒隊組訓及參賽。為鼓勵球隊再創佳績，20日於市府舉行「台中台壽霸龍成棒隊」全新視覺發表會，市長盧秀燕在運動局長李昱叡陪同下親自授旗期勉球隊，祝福新賽季旗開得勝、摘金奪冠。

現場集結國內棒壇重量級人士，包括世界棒壘總會執行副會長、亞洲棒球總會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒，以及台灣人壽董事長鄭泰克及中信金控行政長高人傑、中信育樂董事長陳國恩等人，共同見證榮耀時刻。

盧秀燕表示，今日霸龍成棒隊推出全新視覺，讓社會大眾更加關注台中成棒的發展，她代表市府感謝台灣人壽的加碼投資。此外，世界棒壘球總會將台中譽為「世界棒球之都」，棒球對台中而言不僅是國球更是「市球」，市民熱愛棒球、為棒球瘋狂；未來台中對於各級棒球運動，都會再升級、再推展。

盧秀燕也說，台中天氣穩定，擁有各式運動場地，因此在台中觀賞棒球賽事極為舒適愉快；過去世界棒球經典賽等國際賽事在台中舉行，場地不僅獲世界認證，台中也有許多舉行國際賽事的經驗，讓大家體驗在台中看棒球的熱血。未來台中也會持續努力，也邀請大家一同關注棒球運動。

盧秀燕進一步指出，特別感謝台灣人壽、中國信託等企業，以及理事長辜仲諒、董事長鄭泰克、總教練鄭達鴻等人鼎力支持。今日特別授旗予領隊張志豐，希望借重中信在職業球隊的耕耘經驗及資源整合，鼓勵球隊在全國成棒聯賽旗開得勝，台中成棒隊再創高峰。

辜仲諒表示，棒球不只是台灣的驕傲，也是文化資產。中國信託與台中市府合作長期支持棒球運動，對台中台壽霸龍成棒隊未來的表現充滿期待，在資源整合挹注下，讓球隊體質更茁壯、戰力更提升。

辜仲諒話鋒一轉，表示他與盧秀燕都是有使命感的人，盧秀燕未來有機會參選總統，而他則要爭取世界棒壘總會總會長，共同的目標都是為了台灣更好。

鄭泰克則說，台灣人壽長期投入棒球公益，支持台中棒球，台中台壽「霸龍」成棒隊隊名取自霸王龍，英文隊名ALOONG，眼神與表情帶有霸氣與自信，未來台灣人壽亦將繼續支持扎根發展台中棒球，也期許球隊以勇敢積極的態度，贏得勝利。

李昱叡表示，盧市長是全國唯一在任內辦過四大國際頂級賽事的首長，包括世界U23棒球錦標賽、世界12強棒球賽、亞錦賽及經典賽，而職棒中信兄弟也拿下2021、2022全國總冠軍的榮耀，在台中舉辦封王大遊行，突破10萬球迷湧入街頭，多場賽事吸引千萬球迷入場支持，成功提升台中城市光榮感，更帶動全國棒球風潮。