投資詐騙手法系列一、利用 AI 和虛擬資產進行投資詐騙

投資詐騙花樣越來越多種，櫃買中心呼籲民眾投資應循合法管道，未經主管機關核准的投資管道有很高機率是詐騙，投資人一定要慎思明辨切勿上當。

隨著AI的技術進步與應用便捷，詐騙集團盜用財經名人的影片或照片，利用AI技術竄改語音或影像畫面，擬真財經名人說話語氣，竄改影片內容，吹噓投資績效，引誘投資人加入LINE群組，或宣稱可代為操盤投資誘導投資人匯款，成為常見的詐騙手法。

近期甚至出現宣稱以AI智能選股的廣告詐騙事件，詐騙集團製作假的AI智能選股App，仿製證券商下單頁面，製造投資獲利假象，驅使投資人投入更多本金，等投資人想取回資金卻無法提領才驚覺被騙。櫃買中心提醒，以財經名人報明牌鼓吹或勸誘加入FB或LINE群組很有可能是詐騙，下載投資App程式也須確認是否是金管會所核准的證券或金融業者所提供之App，只要涉及到錢財，請務必謹慎，若有任何疑點可先撥打165或證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434查證。

近年來虛擬資產在國際市場上成為投資新寵，詐騙集團也利用這股投資風潮刊登虛擬資產投資廣告，誘導投資人加入 LINE群組並匯款投資；詐騙集團為了製造金流斷點，會提供虛擬資產錢包地址並介紹幣商給被害人購買虛擬資產，甚至謊稱可以用這些虛擬資產入金購買股票。

櫃買中心提醒，國內購買股票僅能透過證券商下單買賣並以現金交割，虛擬資產無法買賣股票；另虛擬資產因匿名性容易成為犯罪工具，投資人應審慎判斷訊息真偽並評估投資虛擬資產之風險，且應做好功課，先確認交易平台及商品的合法性，保管好個人帳號密碼、錢包及私鑰等資料，以免淪為被害人！

投資詐騙手法花招百出，櫃買中心提醒大家，投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付個人資料或財物給他人，才能保護自身財產安全。

投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。