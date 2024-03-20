力挺中小企業！台北富邦銀行獲信保基金四大獎

中小企業信用保證基金今（20）日舉行「2024中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，台北富邦銀行推動中小企業辦理信用保證融資業務成效卓著，榮獲「信保金質獎-績優金融機構」、「信保金質獎-績優授信經理人」、「批保金質獎」及「疫後振興獎」四項大獎，由經濟部主任秘書楊志清、金管會銀行局副局長林志吉及中小企業信用保證基金董事長魏明谷親自頒獎，表彰北富銀在中小企業授信上的傑出表現。

中小企業是台灣社會經濟發展的重要基礎，北富銀積極發揮銀行職能，配合政策持續推動各項融資專案，即時挹注中小企業營運發展資金活水，2023年新增放款量達新台幣717億元，居同業之首；更善用信用保證機制，協助中小企業取得營運資金，與前一年相較，2023年北富銀不僅批次信保案件成績亮眼，保證金額成長率達52%，整體信保案件更有顯著增長，保證件數成長達44%，保證金額成長率高達82%，為金融機構第一，體現北富銀對中小企業授信業務的投入與重視。

面對疫情挑戰，北富銀除了在紓困期間辦理超過20,000件貸款案，核貸金額達新台幣850億元，且在疫後復甦階段，積極承辦「疫後振興貸款」，至今年2月底已受理逾2,100件申請，核貸金額達新台幣180億元，以行動落實企業社會責任，為台灣產業走出疫情陰霾提供強而有力的支持。

同時，北富銀致力永續金融發展，配合經濟部推出的「低碳智慧納管貸款」計劃，截至今年2月底，已受理申貸超過70億新台幣，支援企業展開低碳化、智慧化轉型，進一步提升產業整體競爭力，成為中小企業最值得信賴的金融後盾。

此次獲獎，不僅彰顯北富銀在中小企業融資領域的成就，更代表北富銀在永續金融的努力，已獲得各界肯定。展望未來，北富銀將繼續強化產品及服務，全力支持中小企業發展，與產業及客戶攜手落實永續經營，共創多贏新局。