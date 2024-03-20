訊連科技FaceMe人臉辨識 獲Generali Vietnam越南壽險公司採用

訊連科技（5203）人臉辨識佈局再下一城，宣布與 Generali Vietnam 越南壽險公司攜手合作，將 FaceMe人臉辨識技術整合於其客戶應用服務 GenVita ，實現eKYC 客戶身份識別和認證。

GenVita 將 FaceMe 高精準的人臉辨識引擎及防偽技術，應用於新客戶申請保險服務時，或現有保戶要尋找保單資訊並進行線上交易的過程中，以快速精準的人臉辨識進行人臉辨識 eKYC 身分驗證，為Generali Vietnam 推廣保險透明化的重要戰略之一。

Generali Vietnam 為越南壽險業推動強制實施 eKYC 的先驅，為有效確保用戶身分並保護客戶權益與資產，Generali Vietnam 選擇訊聯 FaceMe人臉辨識引擎。

FaceMe經第三方認證，其活體防偽技術通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）最新人臉分析技術測試（FATE）的活體冒用攻擊檢測（PAD）與依 ISO 30107-3 標準進行的 iBeta PAD Level 2 測試。適用於金融、網路交易、遠距身分認證等具有高安全係數要求的生物辨識認證。

FaceMe提供高達 99.83% 的辨識率及高強度的 2D、3D 防偽機制。可建置於邊緣裝置（如手機、平板）或銀行內伺服器，並提供跨平台支援與優化，使金融保險業者能更快速運用人臉辨識開發專屬應用程式。