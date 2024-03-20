獨／新壽增資爭議 金管會主委黃天牧首度召吳東進、吳東亮兩兄弟面談

據知情人士透露，金管會主委黃天牧今日上午首度召新光金大股東吳東進、吳東亮兩兄弟面談，其中，吳東亮雖然是台新金控董事長，但他同時也是新光金大股東，也是現在公司派的精神領袖，使得黃天牧同時召集兩人前來，更具代表意義，據悉主要是為了新光金控辦理現金增資，和RBC（資本適足率）在6月底必須達到200%的政策有關。

吳東亮是台新金董事長，但同時也是新光金大股東之一，吳東進亦為新光金控創辦人，並且目前是最大股東，這兩人的身分都有高度的代表性。黃天牧已在周三財委會上，明確表示僅125億元的增資額度不足：「會再要求！」今天黃天牧也馬上行動，召集兩大股東商量增資。

不過，據了解，兩人當場都表示，依照目前新光金的股價只有8元多，即使辦理現增，125億元的增資案，實際所能拿到的額度僅現金100億元，因此，希望在新光金辦理現金增資的同時，主管機關也能先釋出一些監理寬容措施。

而據指出，黃天牧當場很明確表達125億元的現金增資，對新壽的RBC在6月底可能預期只有169%的情況，顯然不夠，即使加上新光金兩大子公司新光人壽和新光銀行的獲利上繳，以及保險局同意發行80億元次順位債券也一樣。因此除了新壽的獲利今年必須顯著提升之外，他強調之後的現金增資仍得繼續，包括去年吳東進向金管會承諾的分成三年增資70億元，若今年底的70億元額度完成了，2025年的70億元現增，也同樣必須再履行。

黃天牧也在會中強調，不樂見看到新光金控以處分新光銀行或新光人壽這兩家子公司的方式來籌錢來完成新壽增資，必須維持新光金架構的完整性。