日本能擺脫失落的30年？ 學者：安倍經濟學第一支箭達標

日本央行昨宣布結束負利率，國內財經專家正面看待，認為對日本經濟是正向發展，也實現之前安倍三支箭其中一箭的目標。不過，專家也認為，結束負利率只是初步止血，還無法改變體質，日本經濟要大步向前，還要有大的產業調整支撐，這部分目前日本積極發展半導體及軍工產業才剛開始，日本能否擺脫失落卅年困境，還有很長的路要走。

台經院研究員邱達生認為，日本因通膨嚴重，已經達到之前「安倍經濟學」的第一支箭核心目標，就是告別通縮，實現百分之二的通膨目標；但安倍當時目標是通膨要扣掉成本推升的力道，想要需求拉抬的力道，但日本新任央行總裁植田和男上台後，延續之前貨幣寬鬆，並當成固定變數，未做政策因應。

不過，他認為日本沒有本錢採取像美國式的高速緊縮，因為日本景氣目前還看不到好轉與復甦，若採納美國式緊縮貨幣，讓日幣急速升值，對出口導向的日本不利，因此日本政府會慢慢的執行緊縮政策，不會像其他國家急速升息打通膨。也因為如此，對日本經濟助益也是緩慢，財政可利用空間也很有限。

他說，日本結束負利率只是止血而已，改變體質無法靠貨幣政策，要大步向前，要有大的產業支撐，安倍第三支箭是結構改革，目前還沒看到。

中華經濟研究院副院長王健全說，日本失落卅年無法光靠貨幣政策解決，仍有待完整的配套做法，例如安倍的第三支箭，改變日本產業結構目標還沒成功，但俄烏戰事及美中抗衡，日本開始大舉增加國防預算，並且實際提升軍備，增加軍武產能，這部分若能有所斬獲，加上近日台積熊本廠開幕後，日本展現發展半導體企圖心，如果產業政策調整成功，日本的經濟榮景確實可能出現。