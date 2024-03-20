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國內看日股 不會在這麼便宜時泡沫

聯合報／ 記者朱漢崙何醒邦／台北報導

日本銀行（央行）昨宣布負利率政策走入歷史，相對於日圓走貶，日股卻收漲二六三點，指數來到四萬零三點。大型金控高層直言，四萬點只是開始而已；台新金首席經濟學家李鎮宇也說，「日股不會在這麼便宜的時候泡沫」，因為現在的本益比實在太低。

大型金控高層形容，現在的日股既像民國七十年的台灣，也像一九九○年的香港，正處在股市的起升段。以股價淨值比為例，比亞迪六倍多，特斯拉十五倍，但豐田只有一點五倍。

合庫首席經濟學家徐千婷則說，雖然日本銀行的政策利率由負轉正，但僅上調約○點一個百分點，短期利率仍在百分之○至○點一，形同貼地而行，同時日銀表示仍將持續購債，這代表日本在內需仍然疲弱之下，寬鬆政策的調性基本不變；不過她也提醒，日銀將停止購入ETF（指數股票型基金）和REITs（不動產投資信託），同時逐步減少購買商業本票和公司債，未來在日本市場資金流向的分配，預期將發生結構性變化。

國人先前熱中購買日本房產，是否受到日銀決策影響？信義房屋日本事業部經理柳政億說，日本房價整體趨勢仍是向上；因為日本仍是目前國際間利率相對低的國家，如果沒有大幅升息，應該影響有限。

指數 日本

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