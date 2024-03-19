壽險業報喜！前二月初年度保費達3686億元 年增13.1%
壽險公會19日公布壽險業2024年前2月保費收入報佳音，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中初年度保費收入（加計負債）為1,115.73億元，年增14.6%；續年度保費2,570.92億元，年增12.5%；總保費收入3,686.65億元，年增13.1%。
壽險公會指出，傳統型壽險初年度保費較去年同期增加35.1%，傳統型年金險初年度保費則較去年同期減少47.2%，整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年前2月傳統型壽險初年度保費收入增加的影響大於傳統型年金險初年度保費收入減少的影響，且配合部分公司相關活動，帶動傳統型壽險及相關商品之銷售，因此，整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期增加32.2%。
投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費收入125.3億元，較去年同期141.19億元減少11.3%，投資型年金險初年度保費收入159.25億元，較去年同期204.17億元減少22%，整體投資型保險商品初年度保費收入284.54億元，年減17.6%。
以各個通路業績來看，初年度保費收入1,115.73億元中，壽險公司本身行銷體系482.09億元占43.21%；銀行經代保代通路449.63億元占40.30%；傳統保險經紀人、保險代理人僅184.01億元占16.49%。
若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.54：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。
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