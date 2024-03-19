2050淨零城市 中信金永續金融亮點： 打造循環經濟低碳

第二屆「2050淨零城市展」19日盛大開展，身為永續金融先行者聯盟成員的中信金控（2891）以「永續金融 淨無止境」為主軸，運用可回收再利用的材質「中空板」取代玻璃，透明穿透設計搭配蕨類造景呼應綠色金融願景，展出中國信託金控旗下子公司、中信銀行與台灣人壽專利企業永續解決方案、數位創新保險服務以及金融科技應用三大永續金融亮點成果，呈現中信金控多元永續作為。

第二屆「2050淨零城市展」由國家發展委員會、台北市電腦商業同業公會與台灣智慧城市產業聯盟共同主辦，本次中信金控展出三大永續金融亮點成果，中信金控幕僚長暨發言人高麗雪表示，中信金控作為臺灣最國際化的金融機構，長期關注全球永續議題，持續引進國際倡議，除自身營運不斷朝向低碳轉型努力，同時發揮投融資影響力，與客戶一起邁向淨零永續。

中國信託銀行展示企業永續轉型解決方案，除了以產品創新取得國內外專利及獎項的「ESG資金組合式貸款」，2023年起與工研院等專業機構策略合作，並攜手企業以大帶小，輔導供應鏈轉型，更籌組多個地面型、水面型、漁電共生等大型太陽能專案融資、並統籌主辦市場上所有廢棄物再生燃料電廠專案融資，截至去年底離岸風電專案融資聯貸案主辦金額逾新臺幣4,100億元，並為唯一擔任五個離岸風場本國財務顧問的金融機構，全方位永續金融服務模式吸引許多觀展企業洽詢。

台灣人壽則自2014年開始投資太陽能發電廠、2019年為亞洲首家投資離岸風電之壽險業者，於本次展覽聚焦再生能源投融資成果，截至去年底共有18件再生能源相關投融資，永續投融資核准金額超過新臺幣668億元。此外，台灣人壽關注健康與氣候連結，現場介紹外溢黃金健康管理機制並展演「TeamWalk職場健康管理 APP」，鼓勵企業帶動員工一起「走」出健康，養成運動習慣的同時，建立以步行代替乘坐交通工具之綠色生活意識。

此外，中信銀行運用生成式人工智慧（Generative AI）技術打造「綠色偵碳GreenGPT」，幫助民眾解答減碳疑問；「綠色偵碳—消費碳足跡」服務則率先同業提供中信卡消費碳足跡估算服務，可於中國信託網路銀行或中國信託Home Bank APP查看從交通、飲食到購物消費所產生的碳足跡，攜手民眾從日常生活加入永續愛地球的行列。

中信金控秉持永續環保原則，本次除運用「中空板」做透明穿透設計，組合板、LED燈具、桌椅、電視等皆採用可重複利用之租賃設備，降低傳統一次性板材，打造循環經濟低碳攤位，並使用蕨類造景凸顯中國信託在自然與生物多樣性方法論的領先地位。第二屆「2050淨零城市展」即日起至2024年3月22日假台北南港展覽館2館舉辦，邀請民眾除了造訪「綠色金融區」之中信金控攤位，不可錯過位於中國信託金融園區旁、由中信金控認養全臺第一座城市蕨類生態公園「三重世貿公園」，可實地探索131種蕨類植物與豐富自然生態，強化民眾生物多樣性保育意識。