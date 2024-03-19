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新壽今年將擴大國內股債投資 新光銀行SWAP年成長300%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金今開法說會，投資長王世德指出，今年投資展望會比去年好很多。圖／聯合報系資料照片
新光金今開法說會，投資長王世德指出，今年投資展望會比去年好很多。圖／聯合報系資料照片

對於新壽今年的投資策略，新光金投資長王世德在法說會上指出，今年投資展望會比去年好很多，利率趨勢往下、經濟成長往上，因為避險成本的關係，而把資金匯回來，投資上會作最適的資產配置，包括債券型ETF的投資，比放在國外對新壽更有幫助。

對於SWAP收益，新光銀行總經理李正國則表示，去年的SWAP獲利總共11.25億，年成長300%，由於預期台美利差仍會維持相對長的時間，將有利於在SWAP持續穩健承作該業務，仍可維持與去年相近的水準。

新光金總經理陳恩光也表示，新光金旗下元富證券雖在第六、七，但財管市占優於經紀業務，因此，未來也是有潛力之處。

王世德表示，對於海外投資匯回台灣的部分，第一季再把股票及債券ETF的部位回到平常的胃納量，國內外股票處份有獲利105億，債券損失為36億；至於台股上攻2萬點，會否繼續往上加碼，王世德回應，會審慎操作，但由於上市公司獲利成長是好的，加上GDP是不錯的，因此股市仍有往上力道。

他對於避險成本分析，降1碼，CS大約可省16.4億台幣，避險成本也要看長投多或少，去年年初到年底，台幣雖未動，但期間都要作評價，第三季避險到80億，當時台幣匯率32.26元，我們判斷會反轉時，就會把避險比率拉高，但年底又會降至78%左右，所以，會不斷動態調整。

王世德也表示，今年的準備金上限是346億，經常性收益的部分，去年較辛苦，避險成本較高，外匯上限的管控，為了控管這二點，把外幣匯回台灣，造成經常性收益率下降，但避險成本仍高，力求維持經常性收益在一定水準。

世德 台幣匯率

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