金管會：新壽6月RBC須達200％

新光金控上周董事會通過現金增資一二五億元，金管會主委黃天牧昨天在立法院財委會備詢指出，新光人壽六月底資本適足率（ＲＢＣ）達百分之兩百是金管會的目標，就算增資一二五億元還是不夠，「我們會繼續要求，未達標前、其他措施免談」。

金管會保險局長施瓊華會後受訪時指出，新壽在六月底的ＲＢＣ仍不足以達到百分之兩百，新光金必須設法讓新壽ＲＢＣ達標，否則保險局將不會給予監理寬容。黃天牧說，他在新春記者會已提醒新光金，改革團隊進入後，對新光金資本缺口，主要股東需要負主要責任；兩周前他在財委會也說，新壽ＲＢＣ在六月底達百分之兩百是金管會的目標。

新光金今天舉行法說會，預料新壽增資案等相關議題，仍會是法人關注焦點。