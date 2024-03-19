管控BNPL 年輕人授信應另訂原則

「山道猴子一生」影片爆紅，引發外界對年輕人信用過度擴張與國內租賃公司先買後付（ＢＮＰＬ）業務的管理問題。金管會主委黃天牧昨天表示，年底前證交所和櫃買中心將針對大型租賃公司展開「內控查核」，絕非只有自律規範；此外，租賃公司透過ＢＮＰＬ業務，讓年輕人作高額卻還不起的消費，金管會也將強化管理。

此外，中央銀行昨在粉絲專頁上發文指出，ＢＮＰＬ暗藏「鼓勵人們做出逾越能力的消費」，以及不適用於銀行等傳統金融法規、消費者遭遇問題無法向監管當局反映等兩大風險。二○二二年，慈善機構Citizens Advice針對英國ＢＮＰＬ使用者的調查結果指出，逾四成使用者已陷入「以債養債」的困局。

央行指出，許多調查顯示，財務脆弱的個人特別有可能使用ＢＮＰＬ，使用者主要為年輕人、無法從傳統管道取得信用，例如向銀行申辦信用卡、各式貸款等及財務狀況較差的族群。

黃天牧昨在立法院財委會備詢說，金管會最早是約談國內租賃龍頭中租迪和，兩周前進而約談四家租賃公司，希望業者比照金管會所訂定的ＢＮＰＬ指引承作相關業務，也必須把指引內容訂在租賃業的「內控準則」。他說，這不僅是自律規範，雖然租賃公司不是金融業，但金管會將透過證交所、櫃買中心強化管理，今年底前將展開內控查核。

黃天牧說，金管會也請櫃買中心依據金管會所提供的內控準則，要求租賃公司針對年輕人授信部分，要另外訂定授信原則，要求租賃公會通過並且遵守，年底前櫃買中心將查核。

立委王世堅質疑租賃業者的放款資金來源來自銀行存款，銀行低利借給租賃公司放高利貸，形同銀行圖利租賃業者。黃天牧說，對於銀行與票券業用甚麼名義借款給租賃公司正在了解中；銀行局回應，銀行用什麼名義借款給租賃公司還在了解，相關細節最快一個月內出來。