黃天牧：ETF和定存比「不恰當」

國內近期掀起台股ＥＴＦ申購熱潮，金管會主委黃天牧昨天表示，「從頭到尾都沒提要設募集上限」，但希望投信業在銷售過程讓投資人正確了解資訊及商品性質。他說，投信業者的ＥＴＦ業務將列為今年的金檢重點，此外，他認為把ＥＴＦ的配息和定存利息相比「非常不恰當」，過去儲蓄型保單就出現，現在高股息ＥＴＦ也有這種情況。

立法院財政委員會昨邀請黃天牧及中央銀行副總裁嚴宗大，針對「從ＥＴＦ熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」進行專題報告並備詢。黃天牧說，全民瘋ＥＴＦ有三關鍵因素，分別是民眾希望有可以管理風險又能看到穩健收益的商品；對台股發展有信心，進而對以台股為主要配置ＥＴＦ有期待；國人喜歡配息型商品。

針對消費者權益的保護，黃天牧表示，金管會最關心兩件事，首先是投信業者在銷售過程是否完整揭露資訊，包括風險、配息等細部資訊；其次為投信公司不論是和網紅，或透過行銷公司和網紅的置入性行銷，是否對投資人提供與商品不一致的資訊，影響投資人的決策。預計六月底會拍板網紅自律規範，若投信委託的網紅內容不恰當，會從投信端要求改善，最重罰三百萬元。

他說，包括債券當然有定期配息，但股票ＥＴＦ配發的是股利，而且配息愈頻繁，公司應讓投資人知道成本並揭露相關資訊。金管會關切的是金融機構要把適合投資人風險屬性的商品賣給投資人，不能誤導，此外，雖然ＥＴＦ是用定期配息，所以設平準金，但不希望投資人大部分是配到自己的錢。

黃天牧表示，沒有打算要對ＥＴＦ設募集上限；監理是看大的制度和方向，不會因為一檔○○九四○，就對ＥＴＦ做什麼，這是國人可以去選擇的商品，但要強化行銷過程中不能有不當行銷。

至於ＥＴＦ是否有集中度風險？黃天牧說，目前台股ＥＴＦ占台股市值約百分之二點三八，交易量占比不到百分之一，加上台股基金五千多億元，占台股市值六十三兆元僅百分之三，從整體角度來看，現階段ＥＴＦ資金不至於過度影響台股市場。另外，四十八檔台股ＥＴＦ，在一千八百多家上市公司投資四○二檔股票，相對較為分散，尚未有集中度過高的問題。他表示，近幾年市場的確成長較快，且其他國家沒有像國內這種月配、季配的作法，但國內作法也是為符合國人的習性的安排。

儘管台股ＥＴＦ的集中度仍在可控範圍內，但黃天牧指出，為掌握投資規模快速擴大帶來的風險，已請證交所等單位研議建立整體市場管理機制。