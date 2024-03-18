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連假出遊添保障 泰安產險：網路投保車險只要三步驟

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

四月初即將迎來清明連假，國內返鄉祭祖或出遊勢將湧現人潮，車流量大幅攀升，交通事故機率也隨之增加，據交通部高公局統計分析指出，交通發生事故的肇因大多為未保持行車安全距離、未注意車前狀況，變換車道或方向不當等因素。泰安產險提醒，行車時切勿分心、疲勞駕駛並與前車保持安全距離，並可視自身需求規劃合適的汽車保險，轉移因事故所致賠償責任風險。

泰安產險說明，基本的汽車強制險，賠償範圍不含財物損失且理賠上限較低，建議民眾加保「第三人責任險、超額責任險」，彌補強制險未包含財損賠償與體傷理賠金額不足，此外也可附加「駕駛人傷害險(限定車主)」與「乘客責任險」，為自己及家人加強保障。

泰安產險表示，該公司網路投保，提供多元的保險商品與便捷的投保流程，只要輸入車主身分證字號、出生日期以及車牌號，便可自動帶出車籍資料進行投保，減少繁瑣步驟，如為官網續保客戶，登入會員後，系統自動帶出前期投保資料，可自由選擇投保方案。

為了回饋保戶，現在透過泰安產險官網投保汽車險，享強制險保費現折330元與任意險保費82折優惠；投保任意險在保期內還享有一次30公里道路救援服務與代送燃料油、冷卻水、更換備胎、接電等急修貼心服務；此外，在3/31前完成投保且符合資格者，即可抽eMonving微型電動二輪車，再加碼限量亞洲萬里通最高900哩程數；投保汽車險保費達6,000元以上，可抽高級電動牙刷與早鳥投保可抽千元量販店購物券。

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